Yumurtasız mayonez tarifi
Yumurtasız mayonez, yumurtaya alerjisi olanlar, çiğ yumurta tüketmek istemeyenler ve hamileler mayonez lezzetinden mahrum kalmasın diye çok uygun bir alternatif. Yumurta yerine sütle yapılan bu mayonez oldukça da pratik. Siz de yumurtasız mayonezi evinizde denemek isterseniz tarifimizi mutlaka bir değerlendirmelisiniz. Afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 çay bardağı süt
- 2 çay bardağı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 2 yemek kaşığı sirke ya da limon suyu
- 1 diş sarımsak
Yumurtasız mayonez tarifi Nasıl yapılır?
Tüm malzemelerinizin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Sarımsakları ezin.
Uzun ve dar bir kavanoza tüm malzemeleri doldurun.
El blender’ını kavanozun dibine değecek şekilde yerleştirip kıpırdatmadan düşük hızda çalıştırın.
Bu işlemi 20 saniye boyunca sürdürdüğünüzde malzemeler kıvam alıp mayonez haline gelecektir.
Dilerseniz tuz miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Ağzı sıkıca kapalı bir kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…
mao