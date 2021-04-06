Yumurtalı ekmek nasıl yapılır? Yumurtalı ekmek yapmanın püf noktaları

Bayat ekmekleri değerlendirmenin iyi bir yolu olan yumurtalı ekmeği, tereyağı, beyaz peynir, labne ve reçel ile farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gerekiyor, lezzetinden ne kadar yediğinizi fark etmeyebilir ipin ucunu kaçırabilirsiniz😉

Yumurtalı Ekmek Tarifi

Malzemeler:

1 adet ekmek (dilimlenmiş ve tercihen bayat)

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Yumurtalı Ekmek Yapılışı:

Derin bir kaba yumurtaları kırın ve sütü üzerine ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten yaptıktan sonra çırpma teli ile karıştırın.

Bayat ekmeğinizi dilimleyin ve hazırladığınız yumurtalı karışıma her iki yüzünü de bulayın.

Tavayı ocağa alıp üzerine Ayçiçek yağını ekleyin ve yumurtaya buladığınız ekmekleri tavaya alıp her iki tarafı da kızarıncaya kadar pişirin.

Pişen yumurtalı ekmekleri tabağa alın ve sürme peynir ile birlikte servis edin.

Yumurtalı Ekmek Yapmanın Püf Noktaları

Yumurtalı ekmeğin yumurta karışımını hazırlarken zahter, nane, kekik gibi baharatlarla damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz.

Yumurtalı ekmekleri kızarttıktan sonra servis tabağına havlu kağıt sermeniz, yumurtalı ekmeklerin fazla yağını alacak böylece daha hafif olmalarını sağlayacaktır.