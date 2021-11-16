Yumurta kaç günde bozulur? Haşlanmış, kırılmış ve çiğ yumurta yazın sıcakta ya da kışın soğukta kaç günde bozulur

İnsanların birçoğu haftada en az üç gün yumurta tüketmektedir. Özellikle spor yapan kişiler neredeyse her gün haşlanmış yumurta yemektedirler. Durum böyle olunca yumurtanın dayanıklılık süreleri merak edilmektedir.

Yumurta Kaç Günde Bozulur?

Yumurta uygun koşullarda saklandığı takdirde yaklaşık 6 hafta kadar bozulmaz. Bu saklama yöntemi buzdolabında bekletilen süredir. Açık havada bekleyen yumurta ise 3-4 hafta kadar bozulmadan kalabilir. Tabi bu süreler yumurtanın kalitesine göre değişiklik gösterebilir.

Haşlanmış, Kırılmış ve Çiğ Yumurta Yazın Sıcakta ya da Kışın Soğukta Kaç Günde Bozulur?

Haşlanmış yumurta olduğu gibi dolaba koyulursa eğer bir hafta kadar sağlam kalabilir. Çiğ yumurta ise dışarıda 3-4 hafta, buzdolabında ise 6 hafta kadar taze kalabilir. Yumurtayı kırdıktan sonra saklamakta mümkündür. Kırılmış bir yumurtayı saklama kabı ile dolaba koyarsanız eğer 3-4 gün süreyle taze kalacaktır. Kırılmış yumurtanın dışarıda bekletilmesi tavsiye edilmez.

Sıcak veya soğuk yerler yumurtanın dayanıklılık süresini etkilemektedir. Soğuk olan yerlerde kabuğu kırılmamış olan çiğ yumurta dışarıda kalsa bile uzun süre dayanabilir. Yumurtanın rengi ve kokusu kötü olduğu zaman bozulmuş demektir.