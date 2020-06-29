Yumurta haşlamanın ve soymanın püf noktaları

En iyi haşlanmış yumurtayı elde etmek için tazelik çok önemlidir. Taze yumurtanın kabuğu mat görünümlü olur. Bu sebeple yumurtayı kabuk görünümüne dikkat ederek seçmeye özen gösterin.

Doğru pişirme süresini ayarlayamak için mutlaka orta ateşte haşlayın.

Rafadan kıvamı için yumurtanın orta ateşte 3-4 dakika pişmesi yeterli olacaktır.

Kayısı kıvamı için yumurtaları 5-6 dakika kadar pişirmelisiniz.

Yumurtanızın katı olmasını istiyorsanız ise 8-9 dakika kadar haşlamaya bırakın.

Haşlama süresi 12 dakikayı aşan yumurtada yeşillenme olabilir. Bu da protein değerini kaybetmesine sebep olur.

Haşlanmış yumurtanın kabuğu nasıl kolayca soyulur?

Haşladığınız yumurtayı soğuk suda kısa süre bekletin. Bu daha fazla pişmesini engelleyecek ve kolaylıkla soyulmasını sağlayacaktır.

En kolay soyma yöntemlerinden biri yumurtayı tezgaha koyup elinizle hafifçe bastırarak yuvarlamaktır. Bu yöntem soyarken işinizi kolaylaştıracaktır.

Haşlama suyuna atacağınız bir tutam tuz veya karbonat da yumurtanızın kolaylıkla soyulmasını sağlayacaktır.

Bardak yöntemi de oldukça etkilidir. Bir bardağın içine biraz soğuk su koyun ve içine haşladığınız yumurtayı atın. Ağız kısmını elinizle kapatarak sallayın. Bu yöntem yumurtanın kabuklarının çatlamasını ve kolay soymanızı sağlayacaktır.