Yulaf lapası nasıl yapılır? Yulaf lapası tarifleri

Yulaf Lapası Tarifi

Malzemeler:

4 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

3 adet kuru incir

5 adet kabuksuz çiğ badem

1 çay kaşığı tarçın

Yulaf lapası yapılışı:

Öncelikle kuru incirleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Bademleri de ince ince kesin.

Yulaf ezmesini derin ama küçük bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Ardından diğer tüm malzemeleri ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

İyice ısınıp kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp 1-2 dakika daha karıştırarak pişirin.

Yoğun bir kıvam yakaladığınızda lapanız hazır demektir.

Yulaf lapanızı bir kâseye alın ve üzerini mevsim meyveleri ile süsleyin. Afiyet olsun.

Muzlu Yulaf Lapası Tarifi

Malzemeler:

4 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1 adet muz

5 adet çiğ badem

1 çay kaşığı tarçın

Muzlu yulaf lapası yapılışı

Öncelikle çiğ bademleri ince ince kesin.

Ardından yulaf ezmesini küçük bir tencereye alın.

Üzerine süt ve suyu ekleyin.

Ardından kestiğiniz çiğ badem ve tarçını da ekleyin.

Orta ateşte pişirmeye başlayın.

İyice ısınıp kaynamaya başlayınca ocağı kısıp birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.

Yoğun bir kıvam aldığında servis kasesine alın.

Ardından muzu ince ince dilimleyin.

Üzerini muz ile süsleyin.

Yulaf lapanız servise hazır.

Mandalinalı Narlı Yulaf Lapası Tarifi

Malzemeler:

200 g yulaf ezmesi

300 g badem sütü

80 g mandalina suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

2 adet elma

50 g ceviz

60 g kabak çekirdeği

2 yemek kaşığı nar tanesi

2 yemek kaşığı file badem

Mandalinalı narlı yulaf lapası yapılışı

2 adet elmayı püre haline gelene kadar mutfak robotunda çekin.

Yulaf, süt ve mandalina suyu ocağa alınarak orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Elma püresi, tarçın ve file badem ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yulaflar şişince karışımı kaselere alın.

Üzerini mandalina, kabak çekirdeği, nar taneleri ve file bademle süsleyin. Afiyet olsun!