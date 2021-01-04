Yulaf ekmeğinin ünü yayılınca çalışanlar siparişlere yetişemez oldu

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü gıda bölümünde bulunan usta öğreticiler ve öğrenciler lif bakımından zengin yulaf ununu kendileri yapmaya başladı.

Ardından selenyum, bakır, fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından da güçlü olan undan ekmek yaptılar. Ekmekte başarılı olan çalışanlar daha sonra unu hamur işlerinde denedi.

Lezzetli bir çalışma gerçekleştiren çalışanların yaptığı ekmek ise kısa sürede çevrede yayıldı. Sağlık açısından sporcu ve diyette bulunan vatandaşların tercih ettiği ekmek, lezzetiyle herkes tarafından sipariş edilmeye başlandı. Şimdilerde kısıtlı imkanlarla üretim yapılan okulda siparişlere yetiştirilmeye çalışılıyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Gıda Bölümü Usta Öğretici Selma Ergin, yaptıkları ekmeğin lezzetinin herkes tarafından beğenildiğini belirtti.





“Yulaflı ekmek tokluk hissi veriyor”

Yulafın faydaları hakkında konuşan Ergin, “Yulafı biz hep ötelemişiz ama protein değeri olarak yüksek bir besin diye adlandırabiliriz. Yulafı okul bünyemizde bulunan küçük bir makine aracılıyla öğütüp ununu elde ediyoruz. Yulafın bir çok etkisi var, içinde bulundurduğu protein, magnezyum ve fosfor açısından çok zengin olduğu için tokluk hissi veriyor. Obeziteyle savaşanlar, şeker ve diyabet hastalarda bunu kullanabilir. Ek besin çağındaki bebeklerde özellikle çocuk astım, alerjik astım diyede görülebiliyor, yulaf ununun bu hastalığı engellediği biliniyor. Diğer unlarda hafif bir tat varken yulaf unu daha sıkıdır ve daha baskın bir tadı var” dedi.

Bir diğer çalışan ise Deniz Ünal, yaptıkları yulaf ekmeği hakkında şunları söyledi:

“İnsanlar eve kapandığı için kendilerine uğraş arıyorlar. Op yüzden insanlar daha çok mutfakta bir şeylerle haşır neşir olmaya başladı, özellikle ekmek gibi unlu mamuller yapıldı. Bizde bunlara katkı sağlamak için yulaf ununun önemini vurgulamak istedik Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü olarak. O yüzden yulaf unundan çok çeşitli ürünler yapmaya başladık. Pişme süresi baskın bir un olduğu için normal una göre 5-10 dakika uzayabiliyor. Diyet yapan insanların genel sıkıntısı doymamaları ve sindirim sıkıntısı ama yulaf unu kolay sindirilen doyurucu bir üründür.”