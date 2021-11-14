Yufka Nasıl Yapılır? Evde Böreklik Yufka Nasıl Yapılır? Yufka Hamuru Nasıl Islanır?

Börek ile beraber birçok farklı hamur işini yapabilmek için yufka gerekir. Günümüzde farklı yerlerde hazır olarak satılması ile beraber, aynı zamanda evde de yapılabilmektedir. Tabii evde yapmanın ayrıcalığı farklıdır. Böylece çok daha taze, doğal ve lezzetli bir şekilde yufka üzerinden hamur işleri yapılabilir.



Yufka Nasıl Yapılır?



Yufka yapabilmek için öncelikle evde bulunabilecek basit birkaç malzemeyi hazır etmek gerekir. Bunlar içerisinde 6 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve kulak memesi kıvamında hamur elde edebilecek kadar su yeterlidir. Bunlarla beraber aşamalı bir şekilde yufkayı kolayca hazırlamak mümkündür.



- Öncelikle su ve tuz bir kaba alınmak suretiyle yavaş yavaş kap içerisine atılır. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamur yoğrulmalıdır.

- Daha sonra 15 dakika kadar hamur dinlendirilmelidir.

- Dikkatli bir şekilde küçük bezelere ayrılmalıdır. Bu miktar üzerinden genelde 12 parça ortaya çıkar.

- Daha sonra her beze ince bir hale gelene kadar merdane yardımıyla açılmalıdır.



İşte bu şekilde hamur hazır hale getirilir. Daha sonra farklı yöntemler ışığı altında kullanılabilir.



Evde Böreklik Yufka Nasıl Yapılır?



Evde böreklik yufka yapabilmek için belli oranda su ve un ile beraber tuz yeterlidir. Bu doğrultuda öncelikle su ve tuz karıştırılmak suretiyle daha sonra içerisine un yavaş bir biçimde atılmalıdır. Kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırılarak ve yoğrularak güzel bir topak hazırlanabilir. Böylece bir merdane yardımıyla topuk haline getirilmiş yufkalar inceltilir. Bu şekilde farklı biçimlere getirilmek suretiyle değişik börekler yufka yardımı ile yapılabilir.



Yufka Hamuru Nasıl Islanır?



Yufka yaparken en önemli unsurlardan biri yufka hamurunun ıslanmasıdır. Bu doğrultuda Yufka hamuru hızlanması tuz ve suyu karıştırdıktan sonra, unu yavaş yavaş suyun içerisine atmakla gerçekleşir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, karışımın kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklenmesidir.