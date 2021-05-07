Yozgat Yemekleri - Yozgat'ta Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Yozgat Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Yozgat ili bünyesinde birçok güzel lezzeti bulunduran bir mutfak kültürüne sahip ilimizden birisidir. İç Anadolu lezzetlerini içerisinde barındırır.

Yozgat Yemekleri - Yozgat Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Bulama Çorbası

Arabaşı

Testi Kebabı

Yozgat Böreği

Mayalı Bazlama

Altüst Böreği

Pezzik Cacığı

Çiğdem Pilavı

Çapçup Mantı

Düğürcük Çorbası

Sakala Sarkan Çorbası

Parmak Çörek

Madımak Yemeği

1) Bulama Çorbası

Bulama çorbası Yozgat ilinin yöresel lezzetlerinden bir çorba türü olmaktadır. Bulama çorbası Yozgat ilinde tercih edilen yöresel yemekler arasında yapımı biraz zor olan çorba türüdür. İçerisinde patlıcan, nane ve yumurta bulunur. Aynı zamanda ek olarak yarma da bulunmaktadır. Yarmanın dövülmesi uzun olduğu için de yemeğin yapımı meşakkatli olur.

2) Arabaşı

Arabaşı yemeği neredeyse Yozgat ili ile bütünleşmiş olan bir yemektir. Bu yemek Yozgat ilinde en çok bilinen ve en çok yenilen yemek olmaktadır. Bu yemek yapımında ve aynı zamanda sunumunda hem çorba hem hamur kullanılır. Sunumu için ikisi de kullanılır.

3) Testi Kebabı

Ülkemizde kebap yemeği çok önem arz eden yemekler arasındadır. Kebap aynı zamanda Türkiye'de en çok sevilen ve yenilen bir yemektir. Testi kebabı da bu kebap türlerinden birisi olmaktadır. Yozgat ilinde de bu kebap türleri arasında olan testi kebabı çok fazla tüketilen ve insanlar tarafından çok sevilen kebap türlerinden birisi olmaktadır. Bu kebap yapımında kuzu eti kullanılır.

4) Yozgat Böreği

Börek ülkemizde en çok tüketilen hamur işlerinden birisi olmaktadır. Yozgat ilinde de börek sık bir şekilde tercih edilen hamur işlerinden birisi olmaktadır. Yozgat da en sık tüketilen ve artık bu ilin yöresel bir yemeği olan böreğine Yozgat böreği adı verilir. Yozgat böreğinin içinde bol şekilde ıspanak bulunur. Hatta Türkiye'de insanlar tarafından bilinen ıspanaklı börek ile neredeyse aynıdır.

5) İncir Uyutması

İncir uyutması Yozgat ilinde tüketilen tatlılardan birisi olmaktadır. Bu tatlı Yozgat ilinin yöresel yemeklerinden birisi olmaktadır. İçerisinde incir bulunduğu içinde ismi incir uyutması adını alır.

6) Mayalı Bazlama

Mayalı bazlama Yozgat ilinde tüketilen bir ekmek olmaktadır. Bu ekmek her öğün içerisinde kullanılan bir ekmek türü olmaktadır. Hatta Yozgat da normal ekmek yerine mayalı bazlama daha çok tercih edilmektedir. İçerisinde konulan maya ile çok daha kabarık bir ekmek haline gelmektedir.

7) Altüst Böreği

Börek Türkiye içerisinde çok sık tercih edilen bir yemektir. Yozgat böreği yanında altüst böreği de Yozgat ilinde sık şekilde tercih edilen bir börek türüdür. Bu börek türü iki hamur kullanılarak yapılır. Bu iki hamurun farklı şekillere büründürülmesi ile oluşum gösterir.

8) Pezzik Cacığı

Cacık özellikle akşam yemeklerinin vazgeçilmez bir mezesi olarak kullanılmaktadır. Pezzik cacığı da Yozgat ilinin akşam yemeklerinde insanların sofralarından eksik etmediği bir cacık türü olmaktadır. Bu cacık türü pancar ile yapılır ve yoğurt ile tamamlanır.

9) Çiğdem Pilavı

Çiğdem pilavının hikayesi özel bir anlama sahiptir. Çiğdem pilavı yapılması amacı baharın gelmesinin kutlanması için yapılmaktadır. Bu pilav çocukların hıdrellez de torbalara topladığı bir bitki ile yapılır. Bir kutlama, baharın gelişinin güzelleme, şükür yemeğidir.

10) Çapçup Mantı

Çapçup mantı, mantı türlerinden birisini oluşturur. Bu mantı Yozgat'ın yöresel yemeklerinden birisi olmaktadır. Üzeri her mantıda olduğu gibi yoğur ve salçalı sos ile süslenir. Ancak birebir normal mantı ile aynı değildir. Tatlarında farklılık bulunur.

11) Düğürcük Çorbası

Yozgat ilinde yapılan çorba türlerinden birisi olmaktadır. Tadı çok lezzetli olan bir yemek türüdür. İçerisinde bulgur kullanılarak yapılan bir çorba türü olmaktadır.

12) Sakala Sarkan Çorbası

Sakala sarkan çorbası Yozgat ilinin çorba türlerinden birisi olmaktadır. Bu çorba farklı bir ismi sahiptir. Aynı zamanda Yozgat ilinin lezzetli çorbalarından ve vazgeçilmez yemeklerinden birisini oluşturur.