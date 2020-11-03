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DHA ve İHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Yöresel lezzetleri sevenler bu fuarı kaçırmasın

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Yöresel lezzetleri sevenler bu fuarı kaçırmasın
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Kayseri’de 40 il’den 100 firmanın katıldığı Yöresel Ürünler Fuarı ziyarete açıldı.

40 ilden 100 firmanın katıldığı fuarda, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden meşhur ürünler ziyaretçilerle buluşturuldu.

Fuara gelen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Fuarın pandemi kurallarına uygun olarak organize edildiğini söyleyen firması sahibi Nuh Mehmet Saçmacı, "40 ilden 100 firmanın katılımı ile yöresel ürünler fuarını hizmete açtık. Bu fuarda yurdun 7 bölgesinde lezzetler fuara gelenlere sunuluyor. Pandemi nedeniyle ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek maskeli şekilde alana alınıyor. Fuar kapasitesine uygun sayıda ziyaretçinin girişine izin veriliyor. 8 Kasım’da sonra erecek yöresel ürünler fuarına yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

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