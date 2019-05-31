Yol üstü lezzet durakları

Mesajlardan da anlaşılacağı üzere yaz sezonu ufak ufak başlamış olsa bile resmi açılışı Ramazan Bayramı yapacak kuşkusuz… Önümüzdeki hafta sonundan itibaren onlarca kişi uçaklara, otobüslere, arabalara koşarak ya memleketlerine ziyarete ya da tatile gidecekler. Biz sorumuza geri dönelim: “Hangi yol üstü durakları bu yıl popüler?”

Susurluk

Gerçek bir klasik. Özellikle İstanbul’dan gelip İzmir, Bodrum, Marmaris yönüne gidenlerin değişmez tercihi… Susurluk tostu ve ayranı bu duraktaki hayalleri süslese de Göbel tarafında kokoreç her geçen yıl etkisini artırıyor.

Karacabey /Mustafakemalpaşa

Bursa’yı biraz geçtikten sonra gelen karın gurultusunun karşılığı Mustafakemalpaşa’da tavaya pide daldırmak ya da Karacabey’de tandıra girmek şeklinde tecelli edebiliyor. Gelmişken tatlı da yenmez olur mu…

Denizli

Ülkenin gizli astronomik cennetlerinden Denizli, Bayramyeri’ndeki nefis Denizli kebabı satan dükkanlarıyla tercih sebebi. Bir saatlik bir uzaklığa girdiğim an şehir merkezine yönleniyorum. Kebabı böbrek yatağına yakın yerden isteyiniz, ardından muhakkak irmik helvasına yöneliniz.

Aydın

Bana kalırsa artık çekiciliği yıldan yıla azalan birbirine benzer “çöp şiş” mekanlarına uğramaktansa Çine gibi, Tire gibi, Nazilli gibi gerçek lezzet cennetlerine direksiyonu kırmak daha doğru… Köfte, pide ve daha fazlası… Enfes.

Afyon

Antalya, Kaş ve Fethiye yönüne inenlere özel…

“Manda kaymaklı lokum, sade lütfen”.

Lokum dışında sucuk gibi, kaymak gibi özel değerlere de sahip ama manda kaymaklı lokumları benzersiz.

Burdur

İster içerisine hiçbir baharat ve benzeri madde karıştırılmayan Burdur şiş, ister ceviz ezmesi, ister peynirli pide… Antalya’ya az kaldı ama Burdur’un aklınızı meşgul edecek pek çok lezzeti var.

Konya

Fırın kebabı, etli ekmek, tirit, küflü peynirli yağ somunu ve daha fazlası… Her bir lezzetini iyi yapan birden fazla mekan bulmanın çok zor olmadığı ender illerden Konya yol bölgeye düştüğünde ihmal edilmemeli.

Sizler için yol üstü duraklar nerede? Hangi illeri ve ilçeleri özellikle ziyaret ediyorsunuz? Sosyal medyadan, e posta yoluyla ya da buraya yorum bırakarak önerilerinizi iletebilirsiniz.

Şimdiden iyi bayramlar, dikkatli sürün!