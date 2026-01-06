search__icondelete
Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur. Rengiyle sofralara canlılık katan bu meze, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan harika bir sunum seçeneği olur. İster kalabalık bir akşam yemeğinde, ister tek başınıza kendinizi şımartmak istediğiniz bir öğünde bu nefis tabak her sofraya çok yakışır. İşte, videolu anlatımıyla yoğurtlu pancar mezesi tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 adet orta boy pancar
  • 7 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2-3 yemek kaşığı mısır

Üzeri için:

  • Ceviz
Nasıl Yapılır
  1. Pancarların kavrulması
    Bir tavaya zeytinyağını ve pancarları ekleyip kavurun. Orta ateşte 5-6 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Soğuması için bir kenarda bekletin.
  2. Yoğurdun hazırlanması
    Doğranmış sarımsakları ve yoğurdu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Soğuyan pancarla ve yoğurdu birleştirin. Mısırı ilave edip karıştırın.
  4. Servis aşaması
    Uygun bir servis tabağına alıp üzerini ceviz ile süsleyin.
  5. Afiyet olsun!
