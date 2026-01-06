Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur. Rengiyle sofralara canlılık katan bu meze, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan harika bir sunum seçeneği olur. İster kalabalık bir akşam yemeğinde, ister tek başınıza kendinizi şımartmak istediğiniz bir öğünde bu nefis tabak her sofraya çok yakışır. İşte, videolu anlatımıyla yoğurtlu pancar mezesi tarifi ve malzemeleri...