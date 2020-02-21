Yoğurtlu mor lahana salatası tarifi

Mor lahanayı rendenin en ince kısmıyla rendeleyin.

Zeytinyağını tavada kızdırıp lahanaları yağda kavurun.

Çok az miktar su ekleyip lahanalar hafifçe yumuşayana kadar pişirin ve soğuması için kenara alın.

Sarımsağı ezip yoğurt, süzme yoğurt ve tuzla karıştırın.

Soğuyan lahanayı sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.