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Haber Giriş: 21.02.2020 - 17:20,
Yoğurtlu mor lahana salatası tarifi
Yoğurtlu mor lahana salatası hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek tariflerden. Çay saati salatası ya da meze olarak servis edebileceğiniz yoğurtlu mor lahana salatasını kısa sürede kolayca yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 küçük mor lahana
- 1 kase süzme yoğurt
- Yarım kase normal yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yoğurtlu mor lahana salatası tarifi nasıl yapılır?
Mor lahanayı rendenin en ince kısmıyla rendeleyin.
Zeytinyağını tavada kızdırıp lahanaları yağda kavurun.
Çok az miktar su ekleyip lahanalar hafifçe yumuşayana kadar pişirin ve soğuması için kenara alın.
Sarımsağı ezip yoğurt, süzme yoğurt ve tuzla karıştırın.
Soğuyan lahanayı sarımsaklı yoğurtla karıştırın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.