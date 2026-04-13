Hürriyet LezizzTariflerYoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)
#yoğurtlu kabak mezesi#yoğurtlu kabak mezesi tarifi#yoğurtlu kabak mezesi videolu tarifi#yoğurtlu kabak mezesi nasıl yapılır?#yoğurtlu kabak mezesi malzemeleri
Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)

Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)

Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor. Dereotuyla zenginleşen ve üzerine gezdirilen çıtır cevizli biberli sosuyla lezzetlenen bu enfes meze, sofralarınız için leziz bir fikir oluyor. Hem hafif beslenmek isteyenlerin favorisi olan hem de sunumuyla iştah açan bu tarif, tek başına da doyurucu bir öğün seçeneği sunuyor. İşte, videolu anlatımıyla yoğurtlu kabak mezesi tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)
Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)
Yoğurtlu kabak mezesi tarifi (Videolu)
Servis: 4 - 6 Kişilik
Süre: 30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 2 adet kabak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım demet dereotu

Üzeri için:

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 7-8 adet ceviz içi
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Nasıl Yapılır
  1. Kabakların hazırlanması
    Kabakları rendeleyip suyunu sıkın. Bir tavanın içerisine zeytinyağı ve kabakları ekleyin kavurun.
  2. Birleştirme aşaması
    Kabaklar biraz soğuduktan sonra hazırladığınız sarımsaklı yoğurdun içerisine kabakları ilave edin ve ince kıydığınız dereotunu ekleyin.
  3. Servis aşaması
    Ayrı bir tavada zeytinyağı ceviz ve biberi karıştırıp sosu hazırlayın. Uygun bir servis tabağına mezeyi döküp üzerine sosu ilave ederek servis edin.
