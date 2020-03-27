Yoğurtlu erişte çorbası tarifi
Erişte makarna olarak zevkle tüketildiği gibi çorbalara da çok yakışıyor. Sizin için bu kez yoğurtlu erişte çorbası yaptık çok da nefis oldu. Özellikle ev yapımı erişteyle hayır demek imkansız. Klasik yoğurtlu çorbalardan sıkılanlar için farklı bir seçenek olan yoğurtlu erişte çorbasını herkes çok beğenecek. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı erişte
- 500 gram yoğurt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 tatlı kaşığı nane
- Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yoğurtlu erişte çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tencereye 1,5 litre su koyup kaynatın.
Su kaynayınca erişteleri suya koyup pişmeye bırakın.
Yoğurt, yumurta ve unu ayrı bir kasede çırpın.
Eriştelerin suyundan kepçeyle alıp yoğurtlu sosu ılıştırın ve çorbanıza ekleyip karıştırın. Çorbanız fazla koyu olursa biraz daha sıcak su ilave edin.
Tuzu da ekleyip çorbanın altını kısın.
Bu arada soğanları küp küp doğrayın.
Tereyağını tavada eritip soğanları bu yağda kavurun ve çorbaya ekleyin.
5-10 dakika demlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…