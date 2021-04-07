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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:27 | Son Güncelleme:

Yoğurtlu dövme çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu dövme çorbası tarifi

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Yoğurtlu dövme çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu dövme çorbası tarifi

Nohut, buğday ve yoğurt ile hazırlanan bu çorbada dilerseniz ette kullanabilirsiniz. Ayrıca bu çorba için buğdayı bir gece önceden ıslatmalısınız. Naneli tereyağlı sosla da lezzetini çok seveceksiniz. Peki yoğurtlu dövme çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu dövme çorbası tarifi...

Yoğurtlu dövme çorbası, İç Anadolu Bölgesi'nin geleneksel lezzetlerinden biri. Nohut, buğday ve yoğurt ile hazırlanan bu nefis çorba naneli tereyağlı sosuyla da lezzetini katlıyor. Sofralarınızın baş tacı olacak yoğurtlu dövme çorbasını mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

1,5 su bardağı yoğurt
1 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
6 su bardağı su
Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane

NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden buğdayı ıslatın. Tencereyi suyu ekleyin ve kaynatın. Daha sonra buğdayları ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Buğdaylar yumuşadıktan sonra nohutu da ekleyin. Yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kasede karıştırın. Kaynayan sudan 2 kepçe alın ve yoğurtlu karışıma ilave edip hızlıca karıştırın. Isınan yoğurtlu karışımı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırın. 10-15 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ilave edin ve ocaktan alın. Eğer çorbanızın kıvamı yoğun olursa gerektiği kadar su ekleyebilirsiniz.

Üzeri için tereyağını bir tavada eritin ve naneyi ekleyin. Son olarak naneli tereyağlı karışımı çorbaya ilave edin.

 

 

 

 

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