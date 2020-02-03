Yoğurtlu buğday salatası tarifi

Yarmayı bir gün önceden ıslatın.



Tencere alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayan kadar haşlayın.



Haşlandıktan sonra suyunu süzüp, soğutun.



Közlenmiş kırmızı biberi ve turşuyu küp küp doğrayın.



Dereotu ve maydanozu da ince ince kıyın.



En son bütün malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

Afiyet olsun...