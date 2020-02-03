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Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Yoğurtlu buğday salatası tarifi

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Yoğurtlu buğday salatası tarifi

Yoğurtlu buğday salatası, tüm lezzeti ve doyuruculuğuyla sofranızın baş tacı olacak. Üstelik kısa sürede hazırlanmasıyla misafir sofralarınız için ideal bir seçenek. Bu nefis salata, tarif listenizin favorilerinden biri haline gelecek. Denemek isteyenler için işte tüm aşamalarıyla yoğurtlu buğday salatası tarifi karşınızda... Şimdiden afiyet olsun...

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı yarma
  • 1,5 su bardağı dereotu
  • 2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 2 adet kornişon turşu
  • 1 çay bardağı haşlanmış mısır
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • Tuz

Hazırlanışı

Yarmayı bir gün önceden ıslatın.

Tencere alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayan kadar haşlayın.

Haşlandıktan sonra suyunu süzüp, soğutun.

Közlenmiş kırmızı biberi ve turşuyu küp küp doğrayın.

Dereotu ve maydanozu da ince ince kıyın.

En son bütün malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

Afiyet olsun...

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