Yoğurt çorbası tarifi: Yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Yoğurt çorbası, yaz veya kış farketmeden severek tüketilen bir lezzet. Yapılışı da çok pratik. Ancak hazırlarken birkaç noktaya dikkat edilmeli. Çorbanıza yoğurdu eklemeden önce iyice ılıştırın. Ayrıca tuzunu da en son ilave edin. Hazırsanız, yoğurt çorbası tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

6 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

3 çorba kaşığı pirinç

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı un

Kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Çorbanız için suyu tencereye koyun ve kaynatın. Pirinçleri de ayıklayıp yıkayın. Su kaynayınca pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar haşlayın.

Diğer bir taraftan da un, yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. Eğer koyu kıvamlı bir çorba istemiyorsanız unu eklemeyebilirsiniz. Kaynayan sudan yoğurtlu ve yumurtalı karışıma azar azar ekleyip ılıştırın. Daha sonra tencereye ilave edip 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyin.

En son tereyağını kızdırıp naneleri içinde bir çevirdikten sonra çorbanın üzerine gezdirin. Dilerseniz çorbanızı pirinç yerine şehriye veya haşlanmış buğdayla da hazırlayabilirsiniz.