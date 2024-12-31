YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ || 5 dakikada hazır! Kıtır kıtır tarçınlı kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Yılbaşı kurabiye tarifi, bu özel günün vazgeçilmez tariflerinden biri. Zencefil ve tarçının hoş kokusuyla sofralara renk katıyor. Yapımı da oldukça kolay. Kıtır kıtır kıvamı ve harika tadı ile favoriniz arasında yer alacak. Yılbaşı kurabiyesini denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ
2 adet yumurta
Aldığı kadar un
100 gram tereyağı
1 veya 1,5 su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
1 adet portakal kabuğu rendesi
1 pakat kabartma tozu
1 paket vanilya
TARÇINLI KURABİYE NASIL YAPILIR?
İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırın ve krema kıvamına gelene kadar yoğurun.
Ardından diğer malzemeleri de ekleyip yoğurmaya devam edin.
Unu da ilave ederek ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
Daha sonra hamuru 2 bezeye ayırın.
Hamurun üzerine un serpip merdane ile inceltin.
Ardından yılbaşı temalı kalıplarla şekil verin.
Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve şekil verdiğiniz hamurları üzerine dizin.
Kurabiye hamuru hazır olunca 180 derecelik fırında 15-20 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
Dilerseniz beyaz çikolata eriterek ve renkli pasta süslerini kullanarak üzerini süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...