YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ || 5 dakikada hazır! Kıtır kıtır tarçınlı kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte tarçınlı yılbaşı kurabiyesi tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yumurta

Aldığı kadar un

100 gram tereyağı

1 veya 1,5 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 pakat kabartma tozu

1 paket vanilya

TARÇINLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini güzelce karıştırın ve krema kıvamına gelene kadar yoğurun.

Ardından diğer malzemeleri de ekleyip yoğurmaya devam edin.

Unu da ilave ederek ele yapışmayacak bir hamur elde edin.

Daha sonra hamuru 2 bezeye ayırın.

Hamurun üzerine un serpip merdane ile inceltin.

Ardından yılbaşı temalı kalıplarla şekil verin.

Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve şekil verdiğiniz hamurları üzerine dizin.

Kurabiye hamuru hazır olunca 180 derecelik fırında 15-20 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Dilerseniz beyaz çikolata eriterek ve renkli pasta süslerini kullanarak üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...