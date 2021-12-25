Yılbaşı hindisi tarifi: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi nasıl yapılır, nasıl pişirilir?

Yılbaşı hızla yaklaşırken birçok kişi “Hindi nasıl pişirilir? Hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?” gibi konuları merak ediyor ve bu soruların cevaplarını bulmak için arama motorlarına başvuruyor. Siz de yılbaşı hindisi hazırlıklarına şimdiden başladıysanız, aşağıda sıralayacağımız ipuçları çok işinize yarayacak. İşte tüm detaylarıyla, evde yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları…

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle, hindiyi temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın almak işinizi kolaylaştıracaktır. Temizlenmemiş hindiyi pişirmeye uygun hale getirmenin ekstra bir emek ve zaman gerektireceğini unutmayın. Hindiniz temizlenmiş olsa bile üzerinde küçük tüyler kalabilir. Bu nedenle ocağın üzerine tutarak hindinizin tüylerini iyice tütsülemeniz gerekebilir.

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL MARİNE EDİLİR?

Hindiyi işlemeden önce buzunun çözülmesini beklemelisiniz. Buzu çözülen hindinin içini kanı tamamen arınana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Ardından kağıt havluyla iyice kurulayın. Hindinizin iyice temizlendiğinden ve yenebilir hale geldiğinden emin olduğunuzda marinasyon ve lezzetlendirme işlemine geçebilirsiniz. Bu işlem tüm et yemeklerinde olduğu gibi yılbaşı hindisinin de daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için gereklidir. Hindinizi 4 ila 12 saat boyunca tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Bunun için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin. Bütün bu işlemler derinin gerilmesini, baharatların lezzetinin ete işlemesini ve etin dağılmadan kolayca dilimlenmesini sağlayacak.

Ancak marinasyon sadece hazırlık aşamasıyla kalmıyor. Hindiyi pişirirken de bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden elde edeceğiniz sosu da ete iyice yedirerek sürmeniz gerekiyor. Bu da tamamsa pişirmeye geçebilirsiniz.

HİNDİ NASIL PİŞİRİLİR?

Bütün bir hindi aşağı yukarı 4-5 kilogram civarında olur ve pişerken suyunu salar. Bunları düşünerek fırınınızın ve tepsinizin uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipi kullanarak birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler batırıp gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın.

Geldik en son aşamaya: Hindi pişerken kurumamalı, nemini kaybetmemelidir. Bunun için fırına vermeden önce her yerini alüminyum folyoyla iyice kapatmalısınız. Ancak aynı zamanda hindinin kızarmasına, derisinin çıtır çıtır olmasına da ihtiyacınız var. Bunun için alüminyum folyoyu son yarım saatte çıkarmanız ve hindinin derisinin kızarmasına izin vermeniz gerekiyor.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.

Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir.