Yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? Gravy sosu için tarif ve püf noktaları

Gravy yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler un, tereyağı, et suyu ve tavuk suyudur. Dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz et ve tavuk suyunu kullanabilir, dilerseniz de hindinin fırında pişirmediğiniz boyun gibi parçalarını hatta tamamını haşlayıp hindi suyu yaparak gravy’de kullanabilirsiniz.

GRAVY SOSU NASIL YAPILIR? EVDE GRAVY SOSU YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı et suyu

1 adet kuru soğan

8-10 adet tane karabiber

Tuz

Nasıl yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sos tenceresini tereyağında eritin.

Soğanı ve karabiberi içine ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Unu da ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. (Un tencerenin tabanına yapışırsa kazıyıp kavurmaya devam edin.)

Esmerleşen una et ve tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için hızla karıştırın.

Sosu da ilave edip kaynamaya bırakın. (Akışkan bir sos isterseniz et suyu miktarını biraz artırabilirsiniz.)

Dilediğiniz kıvama gelen sosu ince delikli tel süzgeçten geçirin.

Sosunuzu hindi dilimleri üzerine gezdirip yemeğinizi servis edebilirsiniz.

Sosunuzu buzdolabında 2 gün, dondurucuda 2 ay saklayabilirsiniz.

Buzdolabından çıkardığınız sosu yeniden servis etmeden önce ısıtıp ilk kıvamına döndürerek tüketebilirsiniz.