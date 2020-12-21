Yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? Gravy sosu için tarif ve püf noktaları
Yılbaşı yemekleri hep çok önemlidir ancak bu yıl yılbaşını hepimiz evlerimizde kutlayacağımızdan, yılbaşı sofraları her zamankinden biraz daha önemli. Özellikle birçok kişi bu yıl yılbaşı hindisi yapmak için kolları sıvadı. Ancak yılbaşı hindisini tek başına bırakmamak yanına eşlikçilerini de koymak lazım. Bunlardan bir tanesi de ‘gravy’ adı verilen o sos. Et suyu, un ve tereyağı ile yapılan bu enfes sosu siz de mutlaka denemelisiniz. İşte gravy sos yapımı için püf noktaları ve tarifi…
Gravy yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler un, tereyağı, et suyu ve tavuk suyudur. Dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz et ve tavuk suyunu kullanabilir, dilerseniz de hindinin fırında pişirmediğiniz boyun gibi parçalarını hatta tamamını haşlayıp hindi suyu yaparak gravy’de kullanabilirsiniz.
GRAVY SOSU NASIL YAPILIR? EVDE GRAVY SOSU YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ
Malzemeler:
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
1 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı et suyu
1 adet kuru soğan
8-10 adet tane karabiber
Tuz
Nasıl yapılır?
Soğanı yemeklik doğrayın.
Sos tenceresini tereyağında eritin.
Soğanı ve karabiberi içine ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Unu da ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. (Un tencerenin tabanına yapışırsa kazıyıp kavurmaya devam edin.)
Esmerleşen una et ve tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için hızla karıştırın.
Sosu da ilave edip kaynamaya bırakın. (Akışkan bir sos isterseniz et suyu miktarını biraz artırabilirsiniz.)
Dilediğiniz kıvama gelen sosu ince delikli tel süzgeçten geçirin.
Sosunuzu hindi dilimleri üzerine gezdirip yemeğinizi servis edebilirsiniz.
Sosunuzu buzdolabında 2 gün, dondurucuda 2 ay saklayabilirsiniz.
Buzdolabından çıkardığınız sosu yeniden servis etmeden önce ısıtıp ilk kıvamına döndürerek tüketebilirsiniz.