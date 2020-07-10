Yeşilyurt'un yöresel lezzetleri tüm Türkiye'ye tanıtılacak

Fahri Başkanlığını Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi’nin üstlendiği Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Gedik Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

"HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin Malatya ve Yeşilyurt için hayırlı olmasını temenni eden Çınar, “Kooperatifimizin hayırlı ve güzel işlerin altına imza atmasını Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin inşallah. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diye çok güzel bir atasözümüz vardır. Bir olunca, birlikte olunca ve güçlerimizi birleştirince başaramayacağımız iş yoktur. Kooperatifimiz özelde ortaklarının genelde ise ilçemiz kadınlarının her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı, bunları yaparken çevreye ve doğaya saygılı olmayı, kadınların sosyal ve kültürel gelişimlerinin öncüsü olmayı amaçlamaktadır” dedi.

Öncelikli hedeflerinin kadın istihdamını artırmak olduğuna dikkat çeken Semra Çınar, “Kadınların evlerinden çıkarak üretime katılmaları ve sosyoekonomik hayata dâhil olarak güçlenmeleri son derece önemlidir. Böylece bir taraftan kadınların yaşadığı ortak sorunlar azalacak, bir taraftan da kadının etkin olduğu bir kalkınma modeli gelişecektir. Bilindiği üzere şehrimiz gastronomi şehridir. Yeşilyurt’un tarihini, kültürünü ve eşsiz lezzetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla yapmış olduğumuz dört dörtlük şehrimizde 44 çeşit kahvaltımızı ve birçok yemek çeşitlerimizi herkesçe bilinmesini istiyoruz. Satışını yapacağımız ürünlerimiz; Yeşilyurt kirazı, kiraz yaprağıdır, salamura olarak da kiraz ve üzüm yaprağını sayabiliriz. Ev yapımı reçel çeşitleri olarak sarı kiraz, kiraz, vişne, kayısı, incir ve şeftali reçellerine ayrıca dut ve karadut pekmezlerini düşünüyoruz. Doğal yollarla kurutulmuş biber ve patlıcan kurusu, şifalı otlar, kurutulmuş peynirler, kiraz sapı ve çekirdeği de ürün yelpazemiz içindedir. Ev yapımı erişte ve tarhana çeşitleri, sirke ve salça gibi ürünlerimiz kooperatif ortağı kadınlarımızın üretip paketleyeceği, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde pazara sunulacak ürünler arasındadır. Önceliğimiz; Yeşilyurtumuz'un tescilli ürünü olan kiraz yaprağı ve yöresel yemeklerimizi tanıtmaktır. Kiraz yaprağı sarması başta olmak üzere içli köfte, analı-kızlı köfte, mantı, üzüm yaprağı sarması, kuru dolma, kömbe, ev baklavası ve diğer yemeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp mekanlarımızda misafirlerimize ikram edeceğiz. İnanıyorum ki; hep birlikte örnek çalışmalar yaparak Yeşilyurt’lu kadınların kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bugün küçük adımlarla çıktığımız bu yolun sonunda göreceğiz ki başta kooperatif ortakları olmak üzere bütün Yeşilyurt’lu kadınlar üretmenin ve ürettiklerini ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Kendi emeklerinin ürünü olan bir ekonomik özgürlüğe kavuşacaklardır. Bütün gayretlerin asıl amacı budur, sadece konuşarak ileri gidemeyeceğimiz apaçık ortadadır. Çalışmalı, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeliyiz. Yeşilyurt’un yöresel ürün ve yemeklerinin tanıtılması ve hak ettikleri değeri bulması için gece gündüz demeden gayret göstereceğiz. Böylece bir taraftan ekonomik katkı sağlarken diğer taraftan evlerinde oturan ve sahip oldukları yetenekleri üretime dönüştüremeyen kadınlara teşvik edici bir örnek olacağız. Devletimizin ve ilgili bakanlıkların kadınlara yönelik destekleri sayılamayacak kadar çoktur, bu fırsatları da değerlendirerek çok güzel işlerin altına imza atacağımıza inanıyoruz. Kadın eli değince her şeyin nasılda değiştiğini tüm dünyaya göstermeliyiz” İfadelerini kullandı.

“KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ VE YÖRESEL TATLARI EN GÜZEL ŞEKİLDE TANITACAĞIZ”

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin faydalı ve verimli çalışmaların altına imza atacağını ifade eden AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise “Kadınlarımızı ekonomik hayata katılımlarını artırmanın yanı sıra kentimizin ve ilçemizin kültürel zenginlikleri ile yöresel tatlarının tanıtımı yapmak adına kurulan kooperatifimizi gerçekten çok önemsiyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hep birlikte çalışarak güzel çalışmaların altına imza atacağız. Özelde Yeşilyurt’umuza genelde ise Malatya’mıza kadın eliyle değer katmak adına yola çıktık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ürün imalatından paketlemeye ve satış işlemleriyle tarladan sofraya kadar olan süreçte bir çok kadınımızı dâhil ederek kadın istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. Kadın istihdamına büyük önem veren ve bu işin öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yereldeki yol arkadaşları, AK Belediyeciliğin mimarları Belediye Başkanlarımızla bu noktada çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Bu konuda büyük bir destek verip, hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Adım adım hedeflerimizi büyüterek kooperatifimizi ülke geneli kooperatiflerin katılımdan oluşan Türkiye Kooperatifler fuarında yer almasını sağlamak ve açacağımız stantlarla ürünlerimizin yanı sıra, ilçemizin de etkin bir tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Gönül verdiğimiz bu şehre, daima gönüllülük esasıyla emek vermeyi seviyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kooperatifin faaliyetlerinden olan yöresel lezzetlerin hazırlanışı, paketlemesi ve satış sürecine dair geçen sürece ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.