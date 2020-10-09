MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüYeşilyurt Belediyesi'nin seralarında kış hazırlıkları
GeriYemek Kültürü Yeşilyurt Belediyesi'nin seralarında kış hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Yeşilyurt Belediyesi'nin seralarında kış hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeşilyurt Belediyesi'nin seralarında kış hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Malatya’da ‘Tarım Belediyeciliğinde Marka Olma’ sloganı ile yola çıkan Yeşilyurt Belediyesi kış hazırlıklarına başlayarak seralarında ürün çeşitliliğini artırdı.

‘Malçlı’ üretim yöntemiyle domates, kıvırcık ve marul üretimine hız verilen tesiste hedef organik ürünlerle vatandaşı kışında buluşturmak olarak belirlendi.

Vatandaşların doğal, taze ve organik ürünlerden daha fazla istifade etmelerini sağlamak adına ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan Yeşil Gıda Seracılık alanımızda sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünlerin üretimi tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin seralarında kış hazırlıkları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başarıyla yürüttüğü ‘İyi Tarım’ uygulamalarını desteklemek için projenin oluşturulduğunu belirten Özer, “Tarımsal hizmetlerde farkındalık oluşturmak adına hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık alanımızda kış dönemine yönelik ürünlerimizin sayısını artırdık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ki Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, naylonla kapalı üretim şekli olan malçlı üretim yönetimiyle domates, kıvırcık ve marul gibi sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin seralarında kış hazırlıkları

Hasat ile ürünleri halkın istifadesine sunacaklarını kaydeden Özer, “Ekim, dikim ve sulama gibi ön hazırlık süreçlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin hasadını yaptıktan sonra sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızdaki zengin yemek menülerinde halkımızın istifadesine sunacağız. Yeni tip korona virüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden kendimizi korumak ve muhafaza etmek için doğal ve organik ürünleri daha fazla tüketmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bağışıklık sistemimizi daha güçlü hale getirmek içinde sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayını mutlaka artırmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta verimli topraklarımızı doğru ve planlı çalışmalarla daha rantabl hale getirip, sofralardaki doğal ürün çeşitliliğini artırmaktayız. Yeşilyurt’umuzu tarım belediyeciliğinde marka olabilmesi adına başarılı hizmetlerde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Ömer Kamış ile değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi