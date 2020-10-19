Yeşilliklerinizin 10 gün boyunca taze kalmasını sağlamanın yolları

Salata kurutucu kullanın

Salata yeşilliklerini taze saklamanın en önemli sırrı, yıkandıktan sonra malzemelerin iyice kurutulmasıdır. Bunun için son derece kullanışlı, süzgeçli bir kurutucu kullanmanız hem pratik hem de etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar. Yeşillikler, süzgeçte durduğunda, yapraklarda küflenmeye ve incelmeye neden olabilecek fazla su gıdayla temas etmez ve daha uzun süre tazeliğini koruyabilir.

Plastik bir kap da işinizi görür

Salata kurutucunuz yoksa ya da buzdolabınızda onun için yeterli yer yoksa, salata yeşilliklerinin sığabileceği büyüklükte plastik bir saklama kabı alın. Kaba, fazla suyu hapsetmesi için kağıt havlu yerleştirin, yeşillikleri yıkayın ve kuruladıktan sonra boşaltın, kapağı kapatın ve buzdolabına atın. Kağıt havlular, yaprakların yapışmasına neden olabilecek aşırı nemi emer.

Sebzelik bölmesinde yeşilliklere yer açın

Saklayacak çok fazla salata yeşilliğiniz varsa, farklı bir çözüm yoluna başvurmanız gerekebilir. Sebzelik çekmecelerinizden birini boşaltın, silerek temizleyin, ardından kağıt havluları çekmeceye serin ve yıkanıp kurutulmuş tüm salata yeşilliklerinizi özenle yerleştirin. Bu yöntem de plastik kapta olduğu gibi, fazla nemin emilmesini sağlayarak, malzemelerinizin tazeliğini korumada oldukça etkilidir.



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