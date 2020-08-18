Yeşilim tatlısı tarifi

Öncelikle tatlının şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şeker eriyene kadar karıştırın.

Tencereyi ocağa alıp kaynayana kadar pişirin.

Kaynayınca altını limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha pişirin.

Ardından altını kısıp 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Şerbet soğurken ıspanakları mutfak robotuna alın.

İçine sıvı yağı ekleyip püre haline getirin.

Ardından yumurtaları ekleyip yeniden robottan geçirin.

Karışımı yoğurma kabına alıp üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, irmik, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyin ve yoğurun.

Son olarak ceviz içini de ilave edip yeniden yoğurarak elinize yapışmayacak bir hamur elde edin.

Hamuru mandalina büyüklüğünde parçalara ayırın.

Hamuru tezgahta elinizle yuvarlayarak ince uzun bir rulo haline getirin.

Ruloyu 3 parmak genişliğinde parçalara ayırın.

Fırın tepsisini yağlayıp tatlıları tepsiye dizin.

Fırını 170 derecede ısıtıp tepsiyi fırına verin.

15 dakika kadar fırınladığınız tatlıyı çıkarıp birkaç dakika ılınmasını bekledikten sonra üzerine şerbeti dökün.

Tatlı şerbeti çektikten sonra dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…