Yeşil zeytin salatası tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor. Kahvaltılardan meze tabaklarına kadar her masaya yakışan bu pratik tarif, az malzemeyle dakikalar içinde kolayca hazırlanıyor. Nar ekşisi ve kekikle zenginleşen zeytinyağlı sosu ile lezzetine doyum olmazken, farklı lezzetler arayanlar için enfes bir fikir oluyor. İşte, yeşil zeytin salatası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30 dk
Kolay
Malzemeler
200 gram ızgara yeşil zeytin
1 adet kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
4 dal maydanoz
4 dal dereotu
4 dal taze nane
9 adet ceviz içi
1 adet domates
Sosu için:
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Kırmızı kapya biberi, yeşil biberi ve domatesi küçük küp şeklinde doğrayın. Nane, maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın. Ceviz içlerini iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinleri dilimleyin.
Birleştirme aşaması
Geniş bir kap içerisine doğranmış zeytin, domates, kırmızı kapya biber, yeşil biber, ceviz ve yeşillikleri ekleyin. Bir kap içerisine zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve kekiği ekleyip karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip harmanlayın.