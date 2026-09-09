Yeşil zeytin salatası tarifi (Videolu)

Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor. Kahvaltılardan meze tabaklarına kadar her masaya yakışan bu pratik tarif, az malzemeyle dakikalar içinde kolayca hazırlanıyor. Nar ekşisi ve kekikle zenginleşen zeytinyağlı sosu ile lezzetine doyum olmazken, farklı lezzetler arayanlar için enfes bir fikir oluyor. İşte, yeşil zeytin salatası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...