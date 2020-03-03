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Haber Giriş: 03.03.2020 - 16:08,
Yeşil soğan salatası tarifi
Yemeğinizi hazırlayın, nefis bir yancı geliyor! Sumağın verdiği ekşi aromayla favorilerinizden biri haline gelecek yeşil soğan salatası hem rengiyle hem de lezzetiyle herkesin beğenisini kazanacak. Tarifini merak ettiniz değil mi? O halde lafı fazla uzatmadan, karşınızda yeşil soğan salatası tarifi...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 demet taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 adet limon
- Zeytinyağı
- Tuz
Yeşil soğan salatası tarifi nasıl yapılır?
Soğan, maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın ve salata kasesine alın.
Üzerine sumak, tuz ve zeytinyağı ekleyin.
En son yarım limonun suyunu gezdirip karıştırın.
Afiyet olsun...