Yeşil muzları kolayca olgunlaştırmanın 3 yolu

Muzun (ve daha birçok sebze ve meyvenin) olgunlaşmasını sağlayan şey etilen gazıdır. Olgunlaşma süreci 24 saat ila 1 hafta sürer.

Henüz olgunlaşmamış yeşil muzlarda bulunan nişasta henüz şekere dönüşmediğinden hem kıvamı serttir hem de tatsızdır.

Muzu hızlı olgunlaştırmak için etilen gazı çıkışını hızlandırmak gerekir. Bunun için muzu bir kese kağıdına koyup ağzını kapatın. Hatta mümkünse yanına yine etilen salgılayan elma gibi bir olgun meyve de ekleyin. Böylece yeşil muzlarınız kısa sürede sararır.

“Bu da uzun sürer, ben şipşak sonuç isterim” diyenler için de fırın tekniğini önerebiliriz. Kabuklu muzları fırın tepsisine dizip 120 derecelik fırında 15-20 dakika bekletirseniz meyveleriniz hemen yumuşar ve tatlanır. Ancak lezzeti doğal yollarla olgunlaşmış muzlar kadar iyi olmayabilir.

Aynı şekilde kabuklu olarak birkaç saat dondurucuda beklettiğiniz muzların kabukları da kolayca esmerleşir. Ancak oda sıcaklığında uzun sürede olgunlaşmış muzlar kadar yumuşak ve tatlı bir sonuç elde edemezsiniz.

Üzerinde siyah noktalar bulunan sarı muzlar yemek için ideal durumdadır. Rengi daha da koyulaşmış muzlar ise fazla yumuşak ve tatlı olduğundan keklere eklemek için uygundur.