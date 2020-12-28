Yeni yıla sayılı günler kaldı... Keyifli sofralar için süsleme ipuçları

Şık sofralar yemek zevkini ikiye katlar. Günün her öğününde şık sofralar hazırlamak biraz zahmetli olsa da özel günler için bu vazgeçilmez. Yılbaşı da bu özel günlerden biri. Yeni bir yılı heyecanla beklerken, ailecek yiyeceğimiz akşam yemeği de özel olmalı. Bunun için özel dekorasyon önerilerini kullanabilirsiniz.

Yeni yıl ruhunu yansıtacak tabaklar sofranıza çok yakışacak. Tabak seçiminizi daha sade modellerden yana kullanacaksanız da masa örtüsünü kırmızı veya yeşil tercih edebilirsiniz. Bu renkler size uygun değilse yeni yıl temalı farklı aksesuarları masanızda bulundurabilirsiniz.

Yılbaşı sofrası olur da mumlar hiç eksik kalır mı? Sofranın farklı yerine mumlar serpiştirin. Bu mumlar yine kırmızı ve yeşil renklerinde tercih edilebilir. Sadece aydınlatma olarak değil de harika bir görünüm sağlaması için tasarım mumlar tercih edebilirsiniz.

Yılbaşı denilince akla gelenlerden biri de tabii ki kokina çiçeğidir. Farklı biçimlerde kullanıma uygun olan çiçeği dilerseniz bir vazonun içinde sofraya yerleştirebilir veya peçeteliğe süs olarak ekleyebilirsiniz. Çiçek yeni yıl ruhunu yansıtma konusunda harika bir fikir. Kullanım şekilleri ise tamamen sizin zevkinize kalmış.

Sofralarda mutlaka bulunması gerekenlerden biri de peçetedir. Peçetelerinizi de sofranıza ve yeni yıla en uygun renklerden seçebilirsiniz. Sayılanların hepsini bir arada yapmak yerine seçeceğiniz farklı bir peçete ile de yeni yıl ruhunu masanıza taşıyabilirsiniz.

Sadece sofrayı değil, sandalyeleri de yine düzene uyacak şekilde süsleyebilirsiniz. Yılbaşı temalı sandalye kılıfları kullanacağınız gibi tamamen kendi yaptığınız sandalye süsleri de hazırlayabilirsiniz. Bunlara örnek verecek olursak, kırmızı bir kurdeleye kocalaklar bağlayıp sandalyeye asabilir veya çam ağacı için aldığınız süsleri sandalye süslemek için de kullanabilirsiniz.

Sofranızı süslemek için çıktığınız bir doğa yürüyüşünde topladığınız kozalakları da kullanabilirsiniz. Yeni yılı en iyi yansıtan öğelerden biri olan kozalağı sofranızın farklı yerlerine serpiştirip muhteşem bir görüntü yaratabilirsiniz. Bu sayede yılbaşı süsleri için masraf yapmanıza da gerek kalmaz.

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindidir. Düz bir hindi görünümünün yerine çok iyi süslenmiş bir hindiyi sofranızın tam ortasına yerleştirebilirsiniz. Yemeğin lezzetinin yanı sıra görselinin önemi de herkes tarafından bilinir.

Ana yemeğin üzerine güzel bir tatlıyı da eksik etmeyin. Bu tatlı, güzel şekilli zencefilli kurabiye de olabilir, temalı cupcake de olabilir. Sadece aksesuarları değil, yemeklerinizi de sofranıza renk ve hareket katması için kullanabilirsiniz.