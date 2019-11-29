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Haber Giriş: 29.11.2019 - 07:28,Son Güncelleme:/

Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girin

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girin

Gingerbread olarak bilinen zencefil ve tarçın bombası hepimiz için bir yılbaşı sembolü olmuştur. Kısaca tarihçesine bakacak olursak eğer, söylentilere göre bu kurabiyenin tarifi 16'ncı asırda tahtta olan Kraliçe Elizabeth zamanına dayanıyor. Kurabiyelerin şekilleri Kraliçe'nin çevresinden ilham alıyor ve farklı farklı oluyormuş. 

Bu kurabiyeler ile ilgili ilginç bilgiler de mevcut. Örneğin, İngiltere'de gingerbread adam şeklinde giyinip maraton koşan insanlar varmış.

Bir diğeri de 2009 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da dünyanın en büyük gingerbread kurabiyesi yapılmış. Ağırlığı 651 kilogram olan bu dev kurabiye IKEA tarafından üretilmiş.

Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girinMalzemeler:

125 gram tereyağı

1 adet yumurta 

Yarım su bardağı pekmez 

Yarım su bardağı esmer şeker 

1 paket vanilin 

Yarım paket kabartma tozu 

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zencefil 

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

2.5-3 su bardağı un 

Yapılışı:

Yumuşak tereyağını şeker ile çırpın. 

Sıra ile yumurta, pekmez, zencefil, tarçın, muskat, vanilin, kabartma tozu ilave edip karıştırın.

Yavaş yavaş 2-3 seferde un ilave edip hamuru yoğurun.

1 saat kadar buzdolabında hamuru dinlendirin.

Hamuru açın ve dilediğiniz şekiller ile şekil verin.

180 derece sıcak fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun 

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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