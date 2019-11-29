Yeni yıla mis gibi bir kurabiyeyle girin

Bu kurabiyeler ile ilgili ilginç bilgiler de mevcut. Örneğin, İngiltere'de gingerbread adam şeklinde giyinip maraton koşan insanlar varmış.

Bir diğeri de 2009 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da dünyanın en büyük gingerbread kurabiyesi yapılmış. Ağırlığı 651 kilogram olan bu dev kurabiye IKEA tarafından üretilmiş.

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı pekmez

Yarım su bardağı esmer şeker

1 paket vanilin

Yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

2.5-3 su bardağı un

Yapılışı:

Yumuşak tereyağını şeker ile çırpın.

Sıra ile yumurta, pekmez, zencefil, tarçın, muskat, vanilin, kabartma tozu ilave edip karıştırın.

Yavaş yavaş 2-3 seferde un ilave edip hamuru yoğurun.

1 saat kadar buzdolabında hamuru dinlendirin.

Hamuru açın ve dilediğiniz şekiller ile şekil verin.

180 derece sıcak fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun

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