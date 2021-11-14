Yengeç nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Evde yengeç pişirmenin püf noktaları
Tadı göreceli olan deniz ürünlerinden yengeç, daha çok mavi yengeç türüyle ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında karşımıza çıkıyor. Ekonomik olarak lüks bir ürün kategorisinde olan yengeç nasıl temizlenir, nasıl pişirilir püf noktalarıyla birlikte haberimizde...
Lezzetli bir deniz ürünü olan yengeç, özellikle turistler tarafından sıklıkla aranıyor. Ancak yengeç evde de kolaylıkla temizlenip yenebiliyor. İşte, anavatanı Kuze Amerika olan mavi yengeçi pişirmenin ve temizlemenin püf noktaları...
Yengeç, pişirilmeden önce mutlaka güzelce temizlenmesi gerekir. Kabukları ve kıskaçlarını iyice temizledikten sonra, dilerseniz yemesini kolaylaştırmak için dörde bölebilir, ya da bütün olarak pişirebilirsiniz.
İlk olarak yengecin kol ve bacakları kesin. Daha sonra üst kabuğu ayırın. Arka kısımdaki iki kası keserek veya elle iki parçaya ayırın. Ardından karın kısmındaki iç organları temizleyerek bol su ile yıkayın ve süzün.
Yengeç, ızgara, haşlanarak ve buharda pişirilerek tercih edilebilir. Pişirme süresi yengecin büyüklüğüne, miktarına ve parçalanmış olmasına göre değişir. Ancak haşlama yapıyorsanız suyun mutlaka sıcak olmasına dikkat edilmelidir.