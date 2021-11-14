Yengeç nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Evde yengeç pişirmenin püf noktaları

Lezzetli bir deniz ürünü olan yengeç, özellikle turistler tarafından sıklıkla aranıyor. Ancak yengeç evde de kolaylıkla temizlenip yenebiliyor. İşte, anavatanı Kuze Amerika olan mavi yengeçi pişirmenin ve temizlemenin püf noktaları...

Yengeç Nasıl Temizlenir?

Yengeç, pişirilmeden önce mutlaka güzelce temizlenmesi gerekir. Kabukları ve kıskaçlarını iyice temizledikten sonra, dilerseniz yemesini kolaylaştırmak için dörde bölebilir, ya da bütün olarak pişirebilirsiniz.

İlk olarak yengecin kol ve bacakları kesin. Daha sonra üst kabuğu ayırın. Arka kısımdaki iki kası keserek veya elle iki parçaya ayırın. Ardından karın kısmındaki iç organları temizleyerek bol su ile yıkayın ve süzün.

Yengeç Nasıl Pişirilir?

Yengeç, ızgara, haşlanarak ve buharda pişirilerek tercih edilebilir. Pişirme süresi yengecin büyüklüğüne, miktarına ve parçalanmış olmasına göre değişir. Ancak haşlama yapıyorsanız suyun mutlaka sıcak olmasına dikkat edilmelidir.