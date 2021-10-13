Yengeç nasıl pişirilir? Yengeç eti neden canlı pişirilir, kaç dakikada pişer?

Yengeç farklı ülkelerde farklı mevsimlerde bulunmaktadır. Yengeç su içerisinde sirke ve tuz eklenerek pişirilir. Kısık ateşte pişen yengeçler ortalama 25 dakika kadar pişebilir.

Yengeç Nasıl Pişirilir?

Yengeç pişirilirken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle büyük bir kabın içerisine su konulmalıdır. Su iyice kaynamaya bırakılır. Suya tuz atılmalıdır. Suyun deniz suyu kadar tuzlu olması beklenir. Bazı tariflerde suya bira ve ya şarap da konulabilir. Kaynayan suya isteğe bağlı olarak baharat ve çeşniler de konulur.

Kaynayan suyun içerisine yengeçler hızlı bir şekilde eklenir. Aynı miktarda yengeç pişirilir. Sonrasında ise su tekrar kaynama derecesine getirilir. Yengeçler su içerisinde yüzmeye başlayıncaya kadar pişirilmelidir. Yengeçlerin büyüklüğüne bağlı olarak pişirme süresi 10 ile 15 dakika arasında değişir. Yengeçlerin çıkarılması için maşa kullanılmalıdır.

Yengeç Eti Neden Canlı Pişirilir?

Yengeç eti genellikle canlı pişirilir. Bunun da önemli bir nedeni bulunmaktadır. Kabuklu deniz canlıları öldükleri takdirde vücutlarından hızlı bir şekilde toksik madde salgılarlar. Bu nedenle yenmeleri de imkansız bir hale gelebilir. Yengeçler de canlı bir şekilde haşlanarak toksik madde salgılanmasının da önüne geçilir. Yengeç canlı pişirilerek kaynar suyun içerisinde ölmesi beklenir.

Yengeç Kaç Dakikada Pişer?

Yengeç yapılacak yemek çeşidine göre pişirilir. Pişirme süresi de buna göre değişiklik gösterir. Yengeç genel olarak ağzı kapalı bir şekilde yaklaşık 15- 20 dakika kadar pişirilir. Kısık ateşle 20 dakika pişen yengecin suyu azaldıkça üzerine su eklenmelidir. Harlı ateşe alınan yengeç, ağzı kapalı olarak yaklaşık 5 dakika pişirildikten sonra servis yapılmalıdır.

Yengeç Izgara Nasıl Yapılır?

Yengeç farklı şekillerde pişirilebilir. Özellikle yengeç ızgara da en çok tercih edilen yemekler arasında yer alır. Yengeçler yaklaşık on dakika kadar kaynatılmalıdır. Buharlaşan yengeç daha sonra soğumaya bırakılır. Yengeçler soğuduktan sonra ise iyice temizlenir. Temizlenmiş yengeçler isteğe bağlı bütün ve ya yarım olarak ayrılır. Daha sonra ise zeytinyağı, sarımsak ve baharatlar ile sos hazırlanır. Sos içerisine biberiye ve kekik de katılabilir. Yengeç kızartılarak ve ya ızgarada yaklaşık 5 dakika kadar pişirilir. Sonrasında yengeç servis edilir.

Yengeç genellikle kızartılabilir. Öncelikle yengeçler kaynatılarak temizlenmesi sağlanır. Yengeç kaynadıktan sonra mutlaka itina ile temizlenmelidir. Temizlenmiş yengeçler bir miktar yağda sotelenir. İstenirse baharatlar ve otlar da kullanılır. Yengece sarımsak çok yakışacaktır. Yengeçler baharat ekledikten sonra kavurma tavasının içine yerleştirilir. Yengeçler fırında iyice pişirilir. Yengeç neredeyse on dakika kadar pişirilmelidir.

Protein açısından oldukça zengin olan yengeç özellikle Kuzey Ege'de de çok fazla tüketilmektedir. Günümüzde pek çok kişi tarafından beğenilerek tüketilen yengeç bir bütün halinde pişirilir. Yengeç kabuklu deniz canlılarından birisi olduğu için kaynamış suda ağzı kapalı olarak pişirilir. Yengecin canlı olarak pişirilmesinin amacı ise deniz canlılarının öldüklerinde çıkardıkları toksik maddeyi salgılamamaları içindir. Yengeç canlı olarak haşlandığı için yengeç lezzetli ve sağlıklı olacaktır. Yengeç kaynamış suda iyice pişirildikten sonra doğru şekilde temizlenmelidir. Yengecin yenilen kısımlarına da dikkat edilmeli. Yengecin kıskaç etinde yüzde 15 oranında protein bulunur. Ayrıca yağlı da olan yengeç çekiç ile kırılarak içindeki beyaz et yenilir.

Yengecin bacak kısımları çevrilerek kopartılır. Sonrasında kafa kısmı da ikiye ayrılır. Yengecin kirli kısımları çıkarılarak temizlenir. Yengeç servis edilmeden önce kirli bir yer kalmamalıdır.