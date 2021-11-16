Yemin nasıl bozulur? Yemin bozmanın kefareti nedir

Yemin kelimesinin anlamı kuvvet demektir. Yemin etmek ise çok kuvvetli bir şekilde söz vermek demektir. Yeminini bozmak isteyen kişiler ya da farkında olmadan yeminini bozan kişiler yemin kefareti vermelidir. Yemin sözünden dönmekle bozulur. Yani yapılmak üzere ya da yapılmamak üzere söz verilen durumun aksini yapmak yemini bozmaktır. Bu aşamada devreye yemin kefareti girer.

Yemin Nasıl Bozulur?

Yemin verilen sözün yerine getirilmemesi durumunda bozulmuş kabul edilir. Bir işi yapmaya yemin edip yapmamak yeminin bozulması demektir. Ya da tam aksine yapmamaya söz verip yapmak yine yemin bozmak olarak ifade ediliyor.

Yemin Bozmanın Kefareti Nedir?

Yemin Bozmanın kefareti kişinin maddi durumuna göre değişebiliyor. Fakir bir kimse yemin kefaretini 3 gün oruç tutarak ödeyebilir. Fakat durumu iyi olan ve kefareti karşılayabilecek olan kişiler 10 fakire vücudunu tamamen kapatacak şekilde bir elbise vermesi ya da 10 fakire bir günde iki kez yemek vermesi veya da bir fakire 10 gün yemek vermesi yemin kefareti olarak kabul edilir.