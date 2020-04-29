Yemeksepeti ve TOBB işbirliğiyle restoranlara destek için 'kazandıran çekler' geliyor

Kampanyanın basın toplantısında konuşan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Kazandıran Restoran Destek Çeki, içinde bulunduğumuz zor dönemde restoranlara destek olmayı amaçlayan bir proje. Bu dönemde, restoranların masa müşterisi olmadığı için maalesef gelirleri azalmış durumda. Dolayısıyla işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Bu dönemde restoranlarımızın tek gelir kaynağı olan paket servis hizmetini artırmak ve dijitalleşmenin gücünden faydalanmak amacıyla Kazandıran Restoran Destek Çeki kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak, paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz” dedi.