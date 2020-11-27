Orta boy beyaz tabaklarÄ± seÃ§in



Yiyecekleri doyurucu gÃ¶sterecek tabaklara koyun, ancakÂ kenarlarda biraz boÅŸluklar bÄ±rakmayÄ± da ihmal etmeyin. TabaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olursa yiyecekler kaybolmuÅŸ gibi, Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kse de aÅŸÄ±rÄ± doldurulmuÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼r.Â Bu nedenle, yemeÄŸin gÃ¶z dolduracaÄŸÄ± ancak taÅŸmayacaÄŸÄ± orta boy tabaklarÄ± tercih edebilirsiniz.Â



Sunumunuzun gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmesini ve dikkatlerin yemeÄŸe Ã§ekilmesini saÄŸlamak istiyorsanÄ±z beyaz tabaklarÄ± tercih edebilirsiniz.

AyrÄ±ca, yiyeceklerin kare veya dikdÃ¶rtgen yerine yuvarlak tabaklarda daha iyi gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlamak genellikle daha kolaydÄ±r.



YemeÄŸi zengin gÃ¶rÃ¼necek ÅŸekilde sunuma hazÄ±rlayÄ±n



Yiyecekleri tabaÄŸa daÄŸÄ±tmakÂ yerine Ã¼st Ã¼ste sÄ±ralayÄ±n. Â Ã–rneÄŸin, birkaÃ§ dilim kÃ¶fte servis ediyorsanÄ±z, birini kÄ±smen diÄŸerinin Ã¼zerine koyun.Â Bu, bolluk hissi vermeye yardÄ±mcÄ± olur. AyrÄ±ca tabaÄŸa tek Ã§eÅŸit koymak yerine, birbiriyle eÅŸleÅŸen iki ya da Ã¼Ã§ yemeÄŸi, sulu olmamak ÅŸartÄ±yla, aynÄ± servis tabaÄŸÄ±nda kullanabilirsiniz.



TabaÄŸÄ±n kenarlarÄ±nÄ± temizleyin

Bu, sunum tabaklarÄ±nÄ±n daha ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlamanÄ±n en basit ve en Ã§ok gÃ¶zden kaÃ§an yollarÄ±ndan biridir.Â ÅžÄ±k sunumlar istiyorsanÄ±z, yemeÄŸi tabaÄŸa koyduktan sonra, ancak sÃ¼slemeden Ã¶nce, parmak izlerini veya yiyecek lekelerini temizlemeyi unutmayÄ±n. BÃ¶ylelikle masanÄ±z daha Ã¶zenli gÃ¶rÃ¼necektir.



TabaklarÄ±nÄ±zÄ± sÃ¼sleyin



Son bir dokunuÅŸ iÃ§in servis tabaklarÄ±nÄ± sÃ¼slemeyi ihmal etmeyin. Bu, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken son bir kez ruj sÃ¼rmek gibidir. DolayÄ±sÄ±yla sunumlarÄ±n makyajÄ±, yemeklerinize biraz romantizm katmakla ilgilidir. Bunun iÃ§in, tabaÄŸÄ±nÄ±za biraz yeÅŸillik, belki biraz kiÅŸniÅŸ ve cheddar peynirle farklÄ± baharatlar kullanarak da sÃ¼sleyebilirsiniz. AyrÄ±ca hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶zel soslarla tabaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼zerini ve kenarlarÄ±nÄ± Ã¶zel sunumlar haline getirebilirsiniz.

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