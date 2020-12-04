Yemek yaparken ocağın yanında bir kase sirke bulundurun çünkü...

Mutfağınızda kokunun yayılmasına engel olacak kadar pencereniz yoksa, davlumbazın havalandırması her zaman yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda size yardımcı olacak başka bir seçenek daha var. Bir şişe beyaz sirke, istenmeyen kokulardan kurtulmada oldukça etkili bir yöntemdir. Sirkedeki asetik asit, alkali kokuları nötralize eder, bu da yemek kokularından hesaplı ve kolay bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir.



Sirkeli su, sprey şişesinde veya kaynatılarak da kullanılabilir

Sirkeyi suyla karıştırıp, sprey şişesinde kullanmak da pratik bir çözüm yoludur, bu sayede aynı anda birçok alana ulaşabilirsiniz. Diğer yandan, baskın kokulardan kurtulmak veya onları daha hızlı gidermek için sirkeyi kaynatmayı da deneyebilirsiniz. Böylelikle buhar, sirkenin odanın etrafına yayılmasına yardımcı olur.

Sirkeyi ocağın yanında bekletin



Başka bir alternatif de sirkeyi bir kaseye döküp, ocağın yanında bekletmektir. Bu, yemek kokularını etkili bir şekilde bastırmaya yarar. Sirke ocağında yanındayken pasif ama etkili bir koku gidericidir ve ihtiyacınız olmadan bile işe yarayabilir. Hatta kalan kokuları yok etmeye devam etmesi için kaseyi bir gecede dışarıda bırakabilirsiniz.

