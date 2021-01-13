Yemek yaparken eksik olan baharatların yerini doldurmak için ipuçları
Baharatlar dünyanın her yerinde yemeklere lezzet katan en önemli unsurlar. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu'nun konumu nedeniyle, mutfak kültürümüzde geçmişten bugüne yer etmiş birçok farklı baharat bulunuyor. Günümüzde de tariflerde bu baharatlar sık sık karşımıza çıkabiliyor. Ancak bazen tek bir yemek için özel bir baharat satın alıp kalanını kullanmadan atıyor ya da "Değmez" deyip o baharatı tariften çıkararak lezzetten ödün veriyoruz. Bu durumlarla başa çıkmak için çok işinize yarayacak bir rehber hazırladık sizin için. Bu rehber sayesinde artık siz de baharatları birbirlerinin yerine dönüşümlü kullanabileceksiniz. İşte eksik baharatları kolayca telafi etmenizi sağlayacak baharat kombinasyonları...
Adaçayı: Mercanköşk veya biberiye.
Anason tohumu: Rezene tohumu ya da ezilmiş yıldız anason. (1 adet yıldız anason, yarım tatlı kaşığı anason tohumuna denk gelir.)
Cajun baharatı: Eşit miktarlarda akbiber, karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, Arnavut biberi, pul biberi.
Frenk soğanı: Taze soğan veya pırasa.
Hardal tohumu: Wasabi tozu ya da yabanturpu tozu.
Kakule: Eşit miktarlarda karanfil ve tarçın.
Karanfil: Yenibahar veya muskat cevizi.
Kimyon: Frenk kimyonu (Karaman kimyonu). (Yarım tatlı kaşığı öğütülmüş Frenk kimyonu, 1 tatlı kaşığı kimyona denk gelir.)
Kişniş: Öğütülmüş kişniş için Frenk kimyonu (Karaman kimyonu) veya kimyon.
Muskat: Tarçın, zencefil ya da muskat kabuğu.
Muskat kabuğu: Tarçın, muskat ya da yenibahar.
Rezene: Anason veya Frenk kimyonu (Karaman kimyonu).
Safran: Renk vermesi için zerdeçal.
Sarımsak: 1 diş sarımsak için çeyrek çay kaşığı sarımsak tozu.
Tarçın: Yenibahar veya muskat cevizi.
Tavuk çeşnisi: Bir tutam kekik eklenmiş adaçayı, mercanköşk ve karabiber.
Vanilya: Vanilya çubuğunun her 2,5 santimetrelik kısmı için 1 tatlı kaşığı vanilla özütü.
Yenibahar: Hepsinden birer ölçü olacak şekilde tarçın, karanfil ve muskat.
Zencefil: 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi için yarım tatlı kaşığı toz zencefil.
Zerdeçal: Renk vermesi için 1 tutam safrana ilaveten aynı miktarda hardal tozu.