Yemek pişirmeyi seven herkesin mutlaka seyretmesi gereken 6 film

Chocolat

Başrollerde Juliette Binoche ve Johnny Depp var. Binoche çocuğuyla tek başına yaşayan bir çikolatacı, Depp ise yakışıklı bir zengin. Depp bir gün Binoche'un dükkanı La Chocolaterie Maya'nın kapısından içeri adım atıyor ve genç kadının ayağını yerden kesiyor. Kamera çikolataya odaklandığı anlarda canınız çekebilir, hazırlıklı olun.

Julie & Julia

Meryl Streep'in ünlü şef ve yemek kitabı yazarı Julia Child'ı canlandırdığı bu filmde, Julie'yi de de Amy Adams oynuyor. Filmde blog yazarı olan Julie, Julia'nın tariflerini deneyip başarılarını ve başarısızlıklarını internet sitesinde anlatıyor.

Ratatouille

Aynı zamanda bir sebze yemeği adı olan Ratatouille, Disney Pixar imzalı bir çocuk filmi. Filmde fare Remy ve arkadaşı Alfredo Linguini, iyi bir şef olmak ve eleştirmenlerden iyi bir not alabilmek için ellerinden geleni sonuna kadar yapıyorlar.

No Reservations

Catherine Zeta-Jones ile Aaron Eckhart, bu filmde hem rakip hem de sevgililer. Bir kaza sonucu Zeta-Jones, ailesini kaybeden yeğeni ile ilgilenmek zorunda kalınca restorana bir yardımcı almak zorunda kalıyor. Eckhart'ın canlandırdığı bu yardımcı o kadar iyi ki Zeta-Jones'un pozisyonunu tehdit etmeye başlıyor. İkilinin arasında ilginç bir aşk-nefret ilişkisi başlıyor.

The Hundred-Foot Journey

Ödüllü İngiliz olyuncu Hellen Mirren'ın başrolde yer aldığı bu filmde, Hindistan'dan kaçan bir aile küçük bir Fransız kasabasına yerleşiyor ve burada bir restoran açıyor. Restoranın yanında Mirren'ın sahibi olduğu bir bistro yer alıyor. Mirren, bu yeni açılan restoranı başta sabote etmek için uğraşsa da sonradan yaşanan olaylar nefis bir aşk hikayesinin yolunu açıyor.

Soul Kitchen

Fatih Akın'ın 2009 tarihli filminin başrollerinde Birol Ünel ve Adam Bousdoukos var. Bousdoukos işlerin kötü gittiği restoranında yıldız aşçı Ünel'i işe alıyor. Hamburg'un sanayi bölgesinde, eski bir hangardan bozma restoran, kısa sürede havalı bir gurme mekanına dönüşüyor. Bu esnada yaşanan komik olaylar da cabası... Filmde konuk oyuncu olarak Uğur Yücel'i de görebilirsiniz.

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