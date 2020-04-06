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Yemek Kültürü
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Yediği içtiği ayrı gitmeyenler! Gelin testimize dostluğunuzun seviyesini gösterin

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Yediği içtiği ayrı gitmeyenler! Gelin testimize dostluğunuzun seviyesini gösterin
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Yakın arkadaşlar için Türkçemizde çok güzel bir deyim vardır, "Yediği içtiği ayrı gitmiyor" deriz. Gerçekten de birlikte yemek yemek, aynı sofraya oturmak bizi sevdiklerimizle yakınlaştıran, en samimi şeylerin başında gelir. Aşağıdaki testi bu fikirden hareketle hazırladık. Önce siz çözün sonra arkadaşlarınızla paylaşın. Bakın bakalım birbirinizi ne kadar iyi tanıyormuşsunuz...

İLİŞİKİLERİMDE NASIL BİRİYİM BAKALIM BENİ NE KADAR TANIYORSUN
İLİŞİKİLERİMDE NASIL BİRİYİM? BAKALIM BENİ NE KADAR TANIYORSUN?
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