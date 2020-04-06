Yediği içtiği ayrı gitmeyenler! Gelin dostluğunuzun seviyesini testimize gösterin
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Yakın arkadaşlar için Türkçemizde çok güzel bir deyim vardır, "Yediği içtiği ayrı gitmiyor" deriz. Gerçekten de birlikte yemek yemek, aynı sofraya oturmak bizi sevdiklerimizle yakınlaştıran, en samimi şeylerin başında gelir. Aşağıdaki testi bu fikirden hareketle hazırladık. Önce siz çözün sonra arkadaşlarınızla paylaşın. Bakın bakalım birbirinizi ne kadar iyi tanıyormuşsunuz...