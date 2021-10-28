Zeytinyağlıların en narin üyesi: Soslu kabak çiçeği dolması

Hem görsel hem de lezzet şöleni sunan kabak çiçeği dolması, Türk mutfağında zeytinyağlı pirinç harcı ile doldurularak hazırlanıyor. Zeytinyağı ile yapıldığında gönülleri fetheden bu dolma, farklı soslarla ve iç harcı malzemeleriyle hazırlandığında ortaya alışılmışın dışında lezzetler de çıkarılabiliyor. Pişirme aşamasına gelindiğinde ise iç harç ile doldurulan çiçekler itinayla kapatılıyor ve önceden ısıtılmış fırına sürülüyor. Üzerine çok az gezdireceğiniz zeytinyağı ise dolmanın lezzetini ikiye katlıyor.

Kabak çiçeği dolmasının Ege ve Akdeniz bölgelerine ait olduğundan bahsettim ama Yunanistan, İtalya ve Fransa’da farklı yöntemlerle sıkça pişirildiğini de söylemek istiyorum. Hatta çiğ dahi yenebiliyor. Örneğin; İtalya’da kabak çiçekleri içi bir balık türü olan ançüez ile doldurulup ardından panelenerek kızartıldığı gibi, etle doldurularak çiğ de tüketilebiliyor. Yunanistan’da ise Türk usulü olan pirinçle doldurularak tercih ediliyor. Bunu da Türk ve Yunan mutfaklarının benzerliğinin bir örneği olarak yorumluyorum.

Yaşadığımız yeryüzünde var olan her canlı gibi kabak çiçeği bitkisinin de dişi ve erkek ayrımı bulunuyor. Erkek kabak çiçeklerinin yaprakları dişisine göre daha büyük olduğundan doldurulmaya daha elverişli özellik gösteriyor. Bu nedenle yemekler için de genellikle erkek kabak çiçeklerinin tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca hafif dikenli ve yeşil taç yapraklarının alınmasına özen gösteriliyor. Çok hassas olan çiçeklerin iç kısımları ise çok narin dokunuşlarla yıkanarak temizleniyor. Pişirme tekniği ve kullanılan malzemeleri ile oldukça hafif bir yemek olan kabak çiçeği dolması, tam bir A vitamini deposu olma özelliğiyle de mutfaklarımızdan eksik etmememiz gereken lezzetlerin başında geliyor.

Haydi, o zaman buyurun tarifimize! Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler

250 gr kıyma

12 adet kabak çiçeği

1 adet kuru soğan

20 gr kaju

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Sos için;

3 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet sarımsak

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

Yapılışı