Zeytinyağlıların en narin üyesi: Soslu kabak çiçeği dolması
Kabak çiçeği dolması, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sabahın çok erken saatlerinde, daha henüz güneş gökyüzünü süslemeden toplanıp sofralarımıza uzanan kabak çiçeklerinin lezzet serüvenidir. Sabahın çok erken saatlerinde dedim çünkü kabak çiçeklerinin açık olduğu ve güneşin yüksek ısısından zarar görmediği saatlerde toplanması, mutfaklarımıza ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Hem görsel hem de lezzet şöleni sunan kabak çiçeği dolması, Türk mutfağında zeytinyağlı pirinç harcı ile doldurularak hazırlanıyor. Zeytinyağı ile yapıldığında gönülleri fetheden bu dolma, farklı soslarla ve iç harcı malzemeleriyle hazırlandığında ortaya alışılmışın dışında lezzetler de çıkarılabiliyor. Pişirme aşamasına gelindiğinde ise iç harç ile doldurulan çiçekler itinayla kapatılıyor ve önceden ısıtılmış fırına sürülüyor. Üzerine çok az gezdireceğiniz zeytinyağı ise dolmanın lezzetini ikiye katlıyor.
Kabak çiçeği dolmasının Ege ve Akdeniz bölgelerine ait olduğundan bahsettim ama Yunanistan, İtalya ve Fransa’da farklı yöntemlerle sıkça pişirildiğini de söylemek istiyorum. Hatta çiğ dahi yenebiliyor. Örneğin; İtalya’da kabak çiçekleri içi bir balık türü olan ançüez ile doldurulup ardından panelenerek kızartıldığı gibi, etle doldurularak çiğ de tüketilebiliyor. Yunanistan’da ise Türk usulü olan pirinçle doldurularak tercih ediliyor. Bunu da Türk ve Yunan mutfaklarının benzerliğinin bir örneği olarak yorumluyorum.
Yaşadığımız yeryüzünde var olan her canlı gibi kabak çiçeği bitkisinin de dişi ve erkek ayrımı bulunuyor. Erkek kabak çiçeklerinin yaprakları dişisine göre daha büyük olduğundan doldurulmaya daha elverişli özellik gösteriyor. Bu nedenle yemekler için de genellikle erkek kabak çiçeklerinin tercih edilmesi gerekiyor. Ayrıca hafif dikenli ve yeşil taç yapraklarının alınmasına özen gösteriliyor. Çok hassas olan çiçeklerin iç kısımları ise çok narin dokunuşlarla yıkanarak temizleniyor. Pişirme tekniği ve kullanılan malzemeleri ile oldukça hafif bir yemek olan kabak çiçeği dolması, tam bir A vitamini deposu olma özelliğiyle de mutfaklarımızdan eksik etmememiz gereken lezzetlerin başında geliyor.
Haydi, o zaman buyurun tarifimize! Şimdiden ellerinize sağlık.
Malzemeler
- 250 gr kıyma
- 12 adet kabak çiçeği
- 1 adet kuru soğan
- 20 gr kaju
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
Sos için;
- 3 adet domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet sarımsak
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam tuz
Yapılışı
- Kabak çiçeğinin içindeki polenleri yavaşça alın ve çiçekleri buzlu suya koyun.
- Tencerede yağı ısıtın ardından küçük küçük doğradığınız kuru soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve pişirin. İyice suyunu çektikten sonra rondoda çektiğiniz kajuları ilave ederek kavur maya devam edin. Tuz ve karabiberi ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Sosu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları çok az yağda kavurun. Daha sonra domatesleri rendeleyip ekleyin. Hafif kavurduktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Hazır olan sosu bir fırın tepsisine alın.
- Soğuk suda bekleyen kabak çiçeklerini narin hareketlerle kurulayın. Hazırladığınız kıymalı harçtan bir yemek kaşığı kadar ekleyip uçlarını kapatın.
- Fırın tepsisine eklediğiniz sosun üzerine doldurduğunuz çiçekleri diklemesine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında çiçeklerin üzeri kızarana kadar pişirin.
- Son olarak fırından aldığınız kabak çiçeği dolmanızın üzerine çok az zeytinyağı gezdirip sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.