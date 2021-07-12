Zahter Salatası Tarifi

Malzemeler

2 bağ taze kekik

4-5 adet yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

5-6 adet kiraz (çeri)domates

Yarım kase yeşil zeytin

1 adet sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tutam tuz

Üzeri için;

Yarım kase fındık yada ceviz

Yapılışı

Kekikleri kalın saplarından ayıralım .Güzelce yıkayalım ve derin bir kaseye su alarak bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım.

Ayıkladığımız kekikleri hazırladığımız suda biraz bekletip daha sonra elimizle acı sularını sıkarak salata kabına alalım .Kekiği acı seviyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok .

Maydanoz ,soğan .sarımsak ve domatesi ince kıyalım .Yeşil zeytinlerin çekirdeklerini alalım aynı şekilde ince kıyalım ve bütün malzemeleri salata kabına alarak üzerine pul biber ,nar ekşisi, zeytinyağı tuz ekleyip karıştıralım

Üzerine fındık yada ceviz ekleyerek servis edelim .