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Haber Giriş: 12.07.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Zahter Salatası Tarifi

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Zahter Salatası Tarifi

Hatay’da yemeye doyamadığımız salatasından çayına çok sevdiğimiz ve mutfaklarımızdan hiç eksik etmediğimiz, yazın tazesini kışın kurusunu tükettiğimiz mucize bitki Dağ kekiği diğer adıyla namı değer zahteri çok güzel bir salata tarifiyle sofralarınıza davet etmek istedim. Özellikle bu mevsimde yurdumuzun her yerinde doğal yetişen, sağlığımız için faydaları saymakla bitmeyen zahterin tadı biraz keskin olsa da zamanı gelmişken bol bol tüketmek gerektiğine inanıyorum.Yemeklerimize aroma katan ,lezzetiyle hayran bırakan Zahteri’in salatasınıda çok seveceğinizden eminim .Deneyenlere şimdiden afiyet olsun .

Malzemeler

  • 2 bağ taze kekik
  • 4-5 adet yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 5-6 adet kiraz (çeri)domates
  • Yarım kase yeşil zeytin
  • 1 adet sarımsak
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tutam tuz

Üzeri için;

  • Yarım kase fındık yada ceviz

Yapılışı

Kekikleri kalın saplarından ayıralım .Güzelce yıkayalım ve derin bir kaseye su alarak bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım.

Ayıkladığımız kekikleri hazırladığımız suda biraz bekletip daha sonra elimizle acı sularını sıkarak salata kabına alalım .Kekiği acı seviyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok .

Maydanoz ,soğan .sarımsak ve domatesi ince kıyalım .Yeşil zeytinlerin çekirdeklerini alalım aynı şekilde ince kıyalım ve bütün malzemeleri salata kabına alarak üzerine pul biber ,nar ekşisi, zeytinyağı tuz ekleyip karıştıralım

Üzerine fındık yada ceviz ekleyerek servis edelim .

 

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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