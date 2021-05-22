Yoğurtlu bakla çorbası

Bu lezzetli sebzeyi enfes bir uyum sağladığı yoğurt ile zenginleştirip güzel bir tat bulmasını sağlamak için zeytinyağında kurutulmuş biberleri kızartarak harmanladım şimdiden favori çorbalarınız arasında yer alacağından eminim deneyenlere şimdiden afiyet olsun .

Malzemeler

300 gr taze bakla

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı su

Üzeri için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kurutulmuş kırmızı biber

Yapılışı

Baklalarımızı un ile ovalayarak güzelce yıkayalım daha sonra küp küp doğrayalım.

Pişireceğimiz tencereye tereyağını alıp kızdıralım ve doğradığımız baklaları ekleyerek güzelce soteleyelim ununu ekleyip biraz daha kavurduktan sonra suyunu ekleyelim baklalar yumuşayana kadar pişirelim .

Yoğurda yumurta sarısını ekleyip bir çırpıcı yardımı ile karıştıralım ve baklaların üzerine azar azar ekleyerek karıştıralım bir taşım kaynatıp tuzunu ekleyip ocaktan alalım.

Zeytinyağını tavada kızdıralım ve biberleri küp küp doğrayıp yağda kavuralım servis edeceğimiz zaman çorbamızın üzerine sıcak bir şekilde ekleyerek servis edelim.

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