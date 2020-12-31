Yılbaşı günü meze derdine son: Bezirgani

Bizim yörenin kurutulmuş sebzeleri oldukça meşhurdur. Böylelikle yazdan kurutulanlar kışın da rahatlıkla tüketilebilir.

Kurutulmuş yiyecekleri suda tekrar kaynattığınızda yumuşamalarını sağlarsınız. Böylelikle tariflerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaman zaman soslar; zaman zaman mezeler hazırlayabilir, dilerseniz de üzerini tuzlayıp ve baharatlayıp tek başına da tüketebilirsiniz seçim size kalmış.

Ben bu kez yazdan kurutulmuş kırmızı biber ve domates ile bezirgani adı verilen mezeyi hazırladım. Bu tarifin yeni yıl sofranız başta olmak üzere hazırladığınız tüm sunumları güçlendireceğini düşünüyorum.

Dilerseniz kahvaltılık olarak dilerseniz de yemek hazırlarken içine lezzet katması için sos olarak kullanabilirsiniz. Bu tarz kullanım çokluğu sağlayan baharatlı yan yiyecekler yemeklerinizin lezzetine lezzet katacak, benden söylemesi!

Şimdi dilerseniz tarife geçelim...

Malzemeler:

15 adet kurutulmuş baş biber

4-5 adet Kuru domates

1 adet kuru soğan

5-6 adet ceviz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam tuz

Yarım demet maydanoz

3 yemek kaşığı nar ekşisi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Baş biberleri sıcak suda haşlayıp bir kenara alalım.

Daha sonra kurutulmuş domatesleri de yeterince yumuşayana kadar sıcak suda bekletelim.

Soğanları elimizden geldiği kadar ufak doğrayalım ve tüm malzemeleri karıştırabileceğimiz bir kaseye alalım.

Biberler soğuduktan sonra ince ince doğrayarak doğrama tahtasında bırakalım ve domatesleri de yine aynı şekilde doğrayalım.

Domates ve biberleri tahtanın üzerinde bıçak yardımı ile harmanlamaya devam edelim.

İyice ufalandığından emin olduktan sonra bir kaseye alalım.

Cevizleri de güzelce ufalayarak karışıma ekleyelim.

Kimyon, tuz, nar ekşisi ve zeytinyağını ilave edip güzelce karıştıralım.

Son olarak doğradığınız maydanozu ilave ederek dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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