Yeni yıl bahane, kar tanesi tarçınlı kurabiyeler şahane

Mutfaktan yayılan kek ve kurabiyelerin kokusu bana her zaman huzur vermiştir. Bana göre bir evi ev gibi hissettiren en önemli şeylerden bir tanesi sıcacık bir fırın ve hatta çalışılmış dağınık bir mutfak…

Bu yıl hepimiz evimizde karşılayacağız yeni yılı. Bunu bir fırsata çevirmek bizim elimizde. Sosyal mesafe kurallarına uyarak evimizde sevdiklerimizi ağırlarken onlara bu şekilleri harika olan kurabiyelerimizden ikram edebiliriz. Hem damaklarına hem de gözlerine hitap edecek bu leziz kurabiyeler aynı zamanda sizin sunumlarınıza da çok yakışacak.

Soğuk havada çok üşüyüp de kendinizi sıcacık bir kafeye attığınız olmuştur illa ki. Orada kahvenizin yanında aldığınız mis gibi kurabiyelerin hissini yaşatacak bu tarif tam da kışa özel. İçinde tarçın kullandığım için lezzeti ve kıtırlığının yanı sıra ağızda bıraktığı aromatik lezzetiyle hemen bir tane daha yemek isteyeceksiniz. Elinizde çeşitli motiflerde süsler olursa özenilmiş ve uğraşılmış bir görüntü elde etmeniz çok daha kolay olacaktır.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

200 gram tereyağı

100 gram pudra şekeri

5 gram kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 adet yumurta

Nasıl yapılır?

Tereyağını bir tavada eriterek oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim.

Yoğurma kabına unu eleyerek ekleyelim daha sonra pudra şekeri tarçın ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştıralım.

Yumurtayı ve tereyağını ekleyip kıvam alıncaya kadar yoğuralım.

Kıtır kıtır bir kurabiye istiyorsak hamuru çok yoğurmadan streç film ile sararak kapatalım ve buzdolabında 30 dakika kadar bekletelim.

Dinlenen hamurumuzu 8 ayrı parçaya bölelim ve elimizle yuvarlayalım.

Hamuru daha sonra iki yağlı kağıdın arasına alarak oklava yardımı ile açalım istediğiniz bir kurabiye kalıbı ile şekil vermeye başlayalım.

Tepsiye yağlı kağıt serelim ve şekillendirdiğimiz kurabiyeleri ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 18 dk kadar pişirelim. Unutmayalım ki bu süre fırından fırına göre değişir.

Daha sonra pişen kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri dökerek servis edelim.

Afiyet olsun...

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