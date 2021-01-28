Yemyeşil besin deposu: Avokado salatası

Avokado meyvesi genelde tek başına tüketilmez ancak baharatlarla zenginleştirildiğinde ara öğünlerimizin vazgeçilmezi olur. Bu nedenle kısa bir sabah kahvaltısı, öğle aralarında pratik bir atıştırmalık, akşam yemeklerinin yanında meze, salatalarda sos, tatlı ve dondurmalarda yardımcı malzeme olarak yerini alıyor.

Timsah armudu da denilen bu lezzetli meyvenin anavatanı aslında Orta Meksika ama ülkemizde Alanya ve İskenderun’da da yetiştiriliyor. Sağlık açısından fazlasıyla faydalı olan avokado içeriğinde bulunan B, E ve K vitamini yönünden çok zengin. Aynı zamanda avokado tok tutan beş önemli besin arasında yerini alıyor.

Avokado salatası, fazla kaçırdığınız bir öğle yemeğinin ardından doyurucu bir akşam yemeği olarak ya da yemeklerinizin yanında meze olarak kullanabileceğiniz harika bir tat.

İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde tüketebileceğiniz bu salataya eklediğimiz ceviz ve tahin sayesinde tarifimiz denemeye değer bir lezzet haline geliyor. Özellikle kırmızı et ya da tavuk yaptığınızda bu salatayı denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun..

Malzemeler:

2 adet avokado

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

Yarım limonun suyu

Yarım kase ufalanmış ceviz içi

Üzeri için:

1 adet kurutulmuş kırmızı biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Avokadoları ikiye keselim çekirdeğini alalım.

Bir kaşık yardımı ile iç kısmını bir kaseye alalım.

Çatal yardımı ile ezelim daha sonra tahini ekleyelim.

Pürüzsüz bir kıvam alması için ezerek karıştıralım.

Sarımsakları iyice ezelim ve karışıma ekleyelim.

Limon suyu ve zeytinyağını ekleyelim ve karıştıralım.

Daha sonra ceviz ve tuzunu ekleyelim.

Bütün malzemeleri harmanlayalım.

Karışımı servis edeceğimiz tabağa alalım.

Kırmızı biberi irice doğrayalım ve tavada kızdırdığımız yağda kızartalım.

Hazırladığınız salatanın üzerine sıcak bir şekilde dökerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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