Turşu seven ama hazır olmasını beklerken sabırsızlananlara müjde: Rezeneli hızlı turşu

Mevsimi geçmeden rezeneyi bir tarifte kullanmak istiyordum. Tam da bunu düşünürken annemin sofralarımızdan hiç eksik etmediği bir turşu birleşimi geldi aklıma.

Çoğumuz rezeneyi tariflerde kullanmaya alışkın değiliz ama eğer denerseniz salatalarınıza ne kadar yakışacağını göreceksiniz.

Hazırlama aşamasında kullandığımız malzemelerin birleşimi sayesinde birkaç saate lahanalar suyunu bırakarak belli bir yumuşamaya neden oluyor. Böylelikle günlerce beklememize gerek kalmadan aynı gün içinde tüketme şansımız oluyor.

Onu farklı kılan ise çok keskin olmamakla beraber kendi tadını hissettiren rezene. Böylelikle içinde hem geleneksel bir esinti hem de sizi alıp bambaşka bir serüvene çıkaran şaşırtıcı bir tat oluşuyor.

Henüz çok fazla keşfetmemiş olsak da rezenenin faydaları oldukça fazla. İçinde bol miktarda antioksidan bulunuyor. Bu da vücudumuzdaki toksinleri dışarı atmakta oldukça faydalı. Aynı zamanda bu özelliği ile cilt sağlığı için de birebir.

Doğrusunu isterseniz sıklıkla yapıp tükettiğinizde genel beden sağlığı için de son derece yararlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz tarife geçelim.

Malzemeler:

Yarım beyaz lahana

1 adet kırmızı lahana

1 adet taze rezene

4 adet rendelenmiş sarımsak

1 su bardağı sirke

5 adet rendelenmiş havuç

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı şeker

3 litrelik kavanoz

Yapılışı:

Lahanaları güzelce yıkayalım ve ortadan dört ayrı parçaya bölerek yanlamasına şeritler halinde doğrayalım.

Rezeneyi ikiye bölüp şeritler halinde doğrayalım havuçları robottan geçirerek hazır hale getirelim.

Doğradığımız bütün malzemeleri büyükçe bir kaba alarak üzerine ezdiğimiz sarımsakları ekleyelim. Sirke şeker ve tuzu ekleyerek güzelce karıştıralım.

Hazırladığımız malzemeleri kavanoza yerleştirirken boşluk kalmaması adına elimizle bastıralım ve bu şekilde hepsini yerleştirelim.

Son olarak kalan suyu ekleyerek kavanozun kapağını kapatalım. Serin ve ışık almayacak bir yerde muhafaza edelim suyunu iyice saldığı zaman bu turşuyu hemen tüketebilirsiniz.

Servis ederken mutlaka üzerine zeytinyağ ve limon ekleyip tüketin bu

*Malzemeler tam 3 litrelik kavanoz içindir.

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