Tatlıyı hafif sevenlere: Orman meyveli peynirli kek

Sizlere bazen bir yemeğin arkasından bazen de çay ya da kahvenizin yanına çok yakışacak hafif bir tatlı tarifim var: “Orman meyveli peynirli kek”. Yapımı son derece pratik olan bu kek krem peynir ve meyveler ile son derece hafif. Özellikle de beni gibi dolaptan çıkmış soğuk ve ferahlatan tatları seviyorsanız bu tarif tam size göre.

Kırmızının tonlarını barındıran bu keki yaparken ben görüntüsünden çok etkilendim, deneyenler ise tadına bayıldı. Dilerseniz şimdi bu albenisi yüksek kekimizin malzemelerine ve hazırlanışına geçelim. Fotoğraflanmaya aday bu keki hazırlayanların şimdiden ellerine sağlık, deneyenlere ise afiyet olsun…

Malzemeler

Alt taban için;

80 gr kakaolu bisküvi

35 gr tereyağı

Ara kat için;

400 gr beyaz krem peynir

200 gr krema

5 adet yaprak jelatin

Kakaolu bisküvilerin iç kreması

Sos için;

1 kâse böğürtlen ve ahududu

20 gr toz şeker

30 gr su

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı

Bisküvilerin ikiye ayırarak iç kısmındaki kremalarını bir kâseye alalım. Ayırdığımız bisküvileri bir plastik torbaya alarak ağız kısmını kapatalım ve merdane yardımı ile iyice ezelim. Daha sonra erittiğimiz tereyağını ekleyip güzelce karıştıralım ve kalıbımızın alt kısmına bastırarak yerleştirelim. Peynirlerimizi bir kâseye alalım bisküvilerin içinden ayırdığımız krema kısımlarını ekleyerek karıştıralım daha sonra kremayı ekleyip mikser yardımı ile karışımı kabartalım jelatin ekleyip biraz daha karıştıralım. Meyvelerimizi bir kaseye alalım, üzerine şeker ekleyip karıştıralım suyunu ve limon suyunu ekleyip kısık ateşte kıvam alana kadar pişirelim bir kenara alarak biraz soğutalım. Hazırladığımız peynirli karışımı eşit bir şekilde ikiye ayıralım. Ayırdığımız kısma pişirdiğimiz meyveleri bir süzgeçten geçirerek ekleyelim ve güzel bir renk alıncaya kadar karıştıralım daha sonra bisküvilerin üzerine kalıbımızı yerleştirelim 10 dakika kadar dolapta beklettikten sonra kalan peynirli karışımın diğer yarısını da ekleyip dolapta 2 saat kadar bekletelim. Dolaptan alalım ve kalıptan yavaşça şekli bozulmadan çıkartıp üzerini süsleyip servis edelim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.

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