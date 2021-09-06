Tatlı krizlerini tatlıya bağlayan tarif: Vişneli Mekik

Badem unu ve yumurta akıyla pişirilen mekik kekler, Fransız dilinde ‘Financier’ olarak geçiyor. Fransızlar bu minik keklere aslında pasta dese de, Türk mutfağında aynı şekilde karşılık bulmuyor. Çünkü biliyorsunuz ki bizim için bir pastanın pasta olarak adlandırılabilmesi için onun kat kat, kremalı, şekerli, çikolatalı ya da bol meyveli olması gerekiyor.

Çok kısıtlı zamanlarda dahi hızla hazırlanabilen bu tarif, sanılanın aksine yalnızca pastanelerde yapılmıyor. Badem ezmesinin vişneyle buluşturulmuş hali gibi hayal edebileceğiniz mekik kekler, kabartma tozu içermediğinden daha hafif bir hal alıyor. Mekik keklerin bir diğer özelliğini de standart kek tariflerinde alıştığımız gibi sıvı yağ ile değil de Amerikan usulünde olduğu gibi tereyağı ile yapılması oluşturuyor. Fakat ben tarifi kendi tarzımla yorumladım ve tereyağı yerine krema kullandım. İnanın bu versiyonuna da bayılacaksınız.

Bu arada badem ununun mekik tarifine asıl kıvamını veren malzeme olduğunun altını çizmem gerekiyor. Kalan kısım normal kek harcı hazırlama aşamalarıyla sürse de, pişme dakikası büyük önem taşıyor. Mekiklerin altın bir renk alana kadar pişmesi, pişme süresinin ise 20 dakikayı aşmaması gerekiyor.

Bu özel tarif için kolları sıvadığınızda, minik keklerinize adını aldığı mekik şeklini verebilmek için mekik kek kalıplarından edinmeniz gerekiyor. Fakat ben mekik tarifinin şeklinden çok lezzetini önemsiyorum derseniz, muffin kalıbı, kek kalıbı ya da fırın tepsisi de kullanabilirsiniz.

Bu enfes tarifin yapımına geçmeden önce kullanacağınız vişnelere de değinmek istiyorum. Vişneli mekik yapımında dilerseniz dondurulmuş vişne tercih edebilirsiniz. Fakat ağustos ayıyla birlikte bahçelerde ve tezgahlarda bolca gördüğümüz taze vişneleri kullanmanız tabii ki lezzeti zirveye taşıyacaktır. Eğer vişnelerinizin büyük olduğunu düşünürseniz ikiye bölerek de tarife ekleyebilirsiniz.

Haydi, hazırsak tazecik hamuru ve yumuşacık kıvamıyla atıştırmalık saatlerinin vazgeçilmezi olan vişneli mekik kekin yapımına geçebiliriz.

Sevgiyle kalın…

Malzemeler

1 su bardağı toz badem

3 yemek kaşığı krema

5 yumurta beyazı

1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 kase dondurulmuş vişne

1 çay kaşığı vanilin

1 tutam tuz

Yapılışı