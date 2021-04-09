Tadı tuzu yerinde: Dereotlu peynirli tuzlu muffin

Yakın çevrem benim tuzlularla aramın çok iyi olduğunu bilir. Buradan yola çıkarak bir süre sonra poğaça börek ile yetinmeyip normalde şekerli tüketilen şeylerin de tuzlularını deniyorum.



Bu tarz farklı lezzetler, ister çayın yanına, ister kahvaltılarda atıştırmalık olarak, ister sohbetlere eşlik eden minik lezzetler olarak ne şekilde tüketilirse tüketilsin, anımı güzelleştirmeme yardımcı olur. Sizinle bugün paylaşacağım tuzlu muffin'im de işte tam bu tatta bir tarif. Yumuşacık olmasının yanında hamuruna kattığınız peyniriyle de lezzeti damağınızda kalıyor. Bu tarz tariflerin en sevdiğim yanlarından bir tanesi de evde kalan peynirleri değerlendirebiliyor oluşunuz.



Muffin dediğinizde akla ilk gelen şeylerden biri de elbet ki pofidik pofidik ve ağızda dağılan bir dokuya sahip olması. Bunun için neler yapmanız gerektiğini aşağıda tarifte sizinle tek tek paylaştım. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



Malzemeler:



1 su bardağı tepeleme un



1 kase ufalanmış beyaz peynir



Yarım su bardağı sıvıyağ



1 su bardağı yoğurt



1 tatlı kaşığı karbonat



2 adet yumurta



Yarım demet dereotu



1 limon kabuğunun rendesi



Üzeri için:



Susam



Nasıl yapılır?



Unu karıştırma kabına alalım karbonat ve limon kabuğu rendesi ekleyip karıştıralım. Yoğurt sıvıyağ ve yumurtaları ekleyerek biraz daha karıştıralım.



Dereotunu ince kıyarak karışıma ekleyelim Ufaladığınız peyniri ekleyerek çok az daha karıştıralım.



Karışımı eşit şekilde muffin kaplarına yerleştirerek önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında ortalama 35 dakika pişirelim. Servis ederken üzerine susam serpelim.



Puf noktası: peynir ilavesinden sonra çok az karıştırıp muffin'in çökmesi engellenebilir. Aynı zamanda susam servis ederken serpilir ise kabarıklık azalmaz.



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