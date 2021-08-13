Süzme yoğurtlu kabak tarifi

Süzme Yoğurtlu Kabak

Malzemeler:

3 adet yeşil kabak

5 yumurta

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

1 tutam zerdeçal

1 yemek kaşığı toz fıstık

4-5 dal dereotu

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet sarımsak

Yapılışı: Yumurtaları derin bir kaseye alarak mutfak robotunda çırpalım .Bir adet kabağı rendeleyip çırptığımız yumurtalara ekleyelim. Üzerine tuz, karabiber ve zerdeçalı da ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin üzerine hazırladığımız karışımı dökelim kalan kabakları çok ince olacak şekilde doğrayıp üzerine dizelim ve fıstıklarını serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim daha sonra tepsiyi fırından alalım ve karışımı ters çevirelim.

Dereotu ve sarımsağı ince kıyalım, süzme yoğurdumuza ekleyelim ve soğumuş olan karışımın iç kısmına sürelim. Elimize rulo haline getirerek yağlı kağıda saralım. Biraz dolapta beklettikten sonra dilimleyerek servis edelim.

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