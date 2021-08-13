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Haber Giriş: 13.08.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Süzme yoğurtlu kabak tarifi

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Süzme yoğurtlu kabak tarifi

Sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmeyen kabağın dünyada en çok tüketilen sebzelerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Türk ve Dünya mutfağında hatırı sayılır bir yeri olan özellikle yaz aylarında tüketmeye doyamadığımız hemen hemen her mutfakta her tarifle uyum sağlayabilen şahane bir sebze olan kabak bir çok farklı tarifle sofralarımızı fethetmeye devam ediyor. Bizler genellikle kızartma ,dolma, mücver ve zeytinyağlısını çok severiz ama besin değeri yüksek kalorisi düşük olduğu için eminim ki diyet yapanların da menülerinde ilk sıradadır. Kabak yemeklerini sevenler için çok farklı çok pratik bir o kadarda lezzetli harika bir tarifim olacak: Süzme yoğurtlu kabak, sunumuyla sofralarınızın baş tacı olacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...

Süzme Yoğurtlu Kabak 

Malzemeler:

  • 3 adet yeşil kabak
  • 5 yumurta
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı toz fıstık
  • 4-5 dal dereotu
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 adet sarımsak

Yapılışı: Yumurtaları derin bir kaseye alarak mutfak robotunda çırpalım .Bir adet kabağı rendeleyip çırptığımız yumurtalara ekleyelim. Üzerine tuz, karabiber ve zerdeçalı da ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin üzerine hazırladığımız karışımı dökelim kalan kabakları çok ince olacak şekilde doğrayıp üzerine dizelim ve fıstıklarını serpelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim daha sonra tepsiyi fırından alalım ve karışımı ters çevirelim.

Dereotu ve sarımsağı ince kıyalım, süzme yoğurdumuza ekleyelim ve soğumuş olan karışımın iç kısmına sürelim. Elimize rulo haline getirerek yağlı kağıda saralım. Biraz dolapta beklettikten sonra dilimleyerek servis edelim.

Beni Instagram’ da takip etmek isterseniz: @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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